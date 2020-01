260x273 ‘Mano a mano’: Elsa Maxwell (1959) ‘Mano a mano’: Elsa Maxwell (1959)

Elsa Maxwell es un producto del periodismo americano, conocida por la chafardera más grande del mundo. Habla por los codos. Presume de tener amigos en todas partes y se codea con las personalidades más destacadas del globo. Sin dinero, vive como los millonarios. Es columnista. -¿Se cree un ser necesario? -Sí. ¿Quiere saber por qué? Porque tengo dinamismo y pongo a la gente en disposición de que puedan pensar y les hago reír, para que sean felices. -Yo quiero hacerle discurrir a usted. -Lo estoy haciendo. -¿Confiesa que en el fondo de usted hay mucha vanidad? -No; míreme un momento: creo que soy la mujer más fea del mundo; es inútil tratar de embellecerme, y amo la belleza sobre todas las cosas. Soy un caso sin esperanza. -¿Siempre fue así? -Yo era hija única; perdí a mi padre cuando tenía quince años. Mi padre me adoraba. Antes de morir, me dijo que yo sola tendría que salir adelante, y no me dejaba nada, ni dinero ni nombre. Pero me dio cuatro reglas de conducta para defenderme. Quiere conocerlas? -Adelante. -Primera: Nunca tengas miedo de los otros, ni de la opinión de los demás. Segunda: Nunca colecciones objetos inanimados; reúne solo lo que necesites para vivir. En toda mi vida no he poseído nada, ni casa, ni tierras, ni cuadros de pintores famosos ni acciones, ni joyas. Tercera: Todos los seres humanos tienen algo ridículo; así, ríete de ti misma, antes que lo haga el prójimo. De esta manera nadie podrá mortificarte. Y cuarta: Toma las cosas ligeras seriamente y toma las cosas serias con menos seriedad de lo que son. -Cuatro reglas inteligentes. -No son mías, sino de mi padre. Yo he tenido el valor de observarlas. -¿No teme que a usted la acepten como un personaje pintoresco? -Me lo han dicho de muchas maneras; pero yo no hago nada para que me llamen, para que me inviten, para que vengan a verme. Yo no le he llamado a usted, y ha venido. -¿Sería feliz pasando inadvertida? -No; sólo quiero estar sola cuando estoy cansada. Vivo la época más importante de la historia y quisiera vivirla intensamente. Soy optimista. -Vea a Elsa Maxwell con la mala idea de Elsa Maxwell. -Durante los diez últimos años he hablado demasiado de mí misma; pero no es culpa mía, sino de ustedes. -Usted ha publicado un libro, “ Me casé con el mundo ”. ¿Le ha faltado el amor en su vida? -Nunca he encontrado al hombre, porque tengo gran respeto por la inteligencia y por la bondad. -¿Cree que usted vale tanto que no hay hombre a su medida? -No a mi medida, sino un hombre a quien yo hubiera respetado como marido. El hombre que yo he amado, nunca lo he visto. -¿Pero existe? -Sí, el profesor alemán Schweizer, que está en la jungla africana. -¿Lo sabe él? -Sí, y me ha escrito; pero vive para la paz y el bien de la humanidad. -Y con usted sería la guerra...