Quan Marc Márquez recupera el somriure

Que important que és somriure a la vida, oi? En totes les facetes i en tots els àmbits. També en el laboral. I si no, que li preguntin a Marc Márquez. L'actual campió del món de MotoGP va començar la pretemporada capcot. L’operació de l’espatlla dreta (la mateixa operació que li van fer l’hivern passat a l’altra espatlla) ha donat una mica més de guerra del previst, segons ha explicat ell mateix. La inflamació d’un nervi després de la intervenció ha fet que els períodes de recuperació s’hagin allargat més del compte i és per això que ha arribat a la pretemporada una mica just de forma. Però a més, quan es va enfilar a la moto, les sensacions no van ser les mateixes que l’any passat. A Malàisia, en els primers tests, les coses no van anar malament del tot, però a Qatar, en les últimes proves abans de l’estrena, prevista per a la setmana vinent, les coses no rutllaven.

Com devia ser el panorama que va veure Marc Márquez al box que va decidir pispar-li la moto del 2019 a Nakagami (de l’equip satèl·lit d’Honda) per comparar-les i veure si aconseguia saber per què no estava còmode sobre la seva moto. "L’Honda segueix sent una moto molt difícil", recordava Márquez. "A Malàisia no anàvem gens malament, però a Qatar hi hem tingut punts molt crítics de la moto. Els notàvem en gairebé tots els revolts", reconeixia llavors Márquez, que el dia abans d’acabar els tests va marxar del circuit ben entrada la matinada amb el seu equip. Calia aprofitar el temps com fos. I la comparació amb les dues motos va donar els seus fruits. "Per això estan les pretemporades, per intentar tornar a trobar el bon camí si l’has perdut. En l’últim dia de test vam trobar el problema i la meva cara va canviar, vaig tornar a somriure i a gaudir sobre la moto", deia dijous a Madrid durant la posada de llarg de l’equip a la casa de Repsol, el seu patrocinador. I sí, allà també somreia.

Sap que arriben a l’inici de temporada amb reserves. Han trobat la tecla per solucionar els problemes, però a la moto li queda molt per millorar. Mentre Yamaha i Suzuki han guanyat en potència, Honda arrossega el problema dels revolts. I a això cal afegir-hi els problemes físics. "Estic al 60%", reconeix, després d’un nou hivern en què ha visitat moltes vegades el fisio. "Però no estem tan malament", afirma. I ho diu amb aquell somriure que se li escapa i que fa que sembli que amaga alguna cosa. Segurament, a causa de l’espatlla, haurem d’esperar per veure el Márquez que tots coneixem sobre la moto, però que donarà guerra a Qatar diumenge tot i no estar al cent per cent és indiscutible. I més en un campió com ell, que per fi ha recuperat el somriure.