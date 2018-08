Casado, Màster de l'Univers

Diu el flamant líder del PP, Pablo Casado, que n'estem fent un gra massa i que ens estem posant tots plegats una mica pesadets i fa molta calor. D'entrada, la jutge, que ha demanat al Tribunal Suprem que investigui els indicis de delicte a l'entorn del títol de màster que va obtenir Casado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La magistrada creu que el màster es podria haver utilitzat com a "regal o prebenda a determinats alumnes" sense cap mena de mèrit acadèmic i que tenien tots ells una posició rellevant en l'àmbit polític i institucional. Considera "indiciàriament acreditat que van ser qualificats sense treball ni cap activitat acadèmica" de les quatre assignatures que no li van ser convalidades, com sí que ho van ser, en canvi, les altres 18 assignatures. Si, 18.

Pablo Casado també adverteix alguns mitjans de comunicació que és estiu i ens hauríem d'anar centrant en les coses importants perquè estem posant "un focus excessiu" sobre una qüestió que "és totalment irrellevant en termes polítics". Realment, arribarà un moment que només es podrà llegir 'La Razón'. Casado va ser elegit pels compromissaris del PP quan ja estava sent investigada l'obtenció del seu màster.

El màster fantasma és realment irrellevant. El que és greu és el menyspreu per la veritat, pel prestigi de l'acadèmia, la política dels amiguets i les prebendes, l'actualitat del 'Lazarillo' i la vigència del Madrid del Callejón del Gato.