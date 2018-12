Mentides d’estat per dormir més tranquil

Jordi Sànchez i Jordi Turull han començat una vaga de fam indefinida i el president espanyol, Pedro Sánchez, no ha tingut millor comentari que aquest: “Les raons que justifiquen aquesta acció no són certes. Els presos tindran un judici just”. No sé quina de les dues frases és més desgraciada. Si els presos polítics presenten recursos d’empara davant el TC i el tribunal els accepta i els desa en un calaix sense resoldre’ls, de manera que els presos no poden portar la seva reclamació a la justícia europea, on és la mentida? I afirmar que els presos tindran un judici just ja és un sarcasme sagnant, després de la instrucció basada en informes de ficció, una presó preventiva abusiva i unes peticions de penes basades en tipus penals que no encaixen en els fets. Si Pedro Sánchez creu que repetint aquestes mentides dormirà més tranquil i l’Estat apareixerà més sòlid, s’equivoca.