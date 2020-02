Mentides i veritats al Barça

El Barça treballa des del 2017 amb l’empresa I3 Ventures per netejar la seva imatge a les xarxes socials i, a través de diversos perfils digitals vinculats a aquesta empresa, ha emès missatges ofensius contra Messi, Piqué, Guardiola o Xavi, entre d’altres. És la informació que van explicar els companys de SER Catalunya als programes Què t’hi jugues! i La llotja, unes informacions que el club va negar en un comunicat de què em sobta sobretot el segon paràgraf: “I3 Ventures no té cap vincle amb aquests comptes i, si es demostrés cap mena de relació, el club rescindiria immediatament la seva relació contractual i emprendria les accions legals oportunes”. Que cadascú tregui les seves conclusions.

Els periodistes que signen la informació -Adrià Soldevila, Sergi Escudero i Sique Rodríguez- han aconseguit arribar fins al final d’un tema en què d’altres ens havíem quedat a mig camí. A l’ARA vam estar mesos perseguint el club perquè ens donessin una resposta sobre aquest tema. I, sorprenentment, tot i que personalment ja no segueixo el dia a dia del Barça, hi va haver cita al Camp Nou. El màxim executiu de l’entitat i el director de l’àrea de presidència van estar negant durant més d’una hora aquestes informacions: no hi havia comptes falsos ni campanyes orquestrades de bots dirigits per l’empresa I3 Ventures, les quantitats que plantejàvem -un milió d’euros en diferents contractes fragmentats- no eren tan altes, la companyia contractada simplement feia campanyes de màrqueting i anàlisi digital, els canvis sobtats i favorables a la junta en enquestes de programes de ràdio o a Twitter -amb milers de vots en pocs minuts- eren pels vots (amb v) dels aficionats sud-americans... Ara bé, no van tenir cap problema per admetre que Jaume Masferrer -llavors assessor de Bartomeu- va tancar l’acord amb I3 Ventures, fet que ara s’ha arribat a negar. Les versions del Barça i de l’empresa van ser contradictòries per moments però, com que no teníem cap prova física, no vam poder anar més enllà per molt que fonts de dins del club ens ho confirmessin. En canvi, els companys de la SER han anat fins al final amb unes informacions i proves que obliguen el Barça a depurar responsabilitats o portar el tema als tribunals.

M’agradaria creure que en aquella reunió als despatxos del Camp Nou se’m va dir la veritat, que mentir a un periodista no va implícit en el càrrec, i que fer-ho mentre somrius afablement encara menys. M’agradaria pensar-ho fins i tot per no sentir-me tan culpable per haver-me quedat a mig camí, però, esclar, després penso que darrere d’aquesta informació hi ha el Sique Rodríguez i aquests pensaments es difuminen.