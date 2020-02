Més de dos milions de distorsions cognitives

El fiscal de vigilància penitenciària insisteix que Cuixart té “importants distorsions cognitives, ja que nega el caràcter delictiu de la seva conducta". Si no fos per la gravetat del cas, és per recordar-li l’acudit d’aquell que anava en contradirecció per l’autopista però deia que eren tots els altres els que estaven equivocats, perquè estem parlant de més de dos milions de persones que ho veuen exactament igual que Cuixart i, per tant, deuen patir la mateixa distorsió cognitiva. Parlar de “conductes desajustades” i suggerir la necessitat de sotmetre a reeducació un líder social com Cuixart és propi d’un estat autoritari, en què la dissidència es tracta amb psiquiatres. Això és el que passa quan s’aplica la plantilla judicial a un conflicte polític. Això és el que passa quan la desproporció entre els fets i la pena és escandalosa.