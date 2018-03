Més que un club a la tirolesa

Amb vuit jugadors campions del món i 17 guanyadors de la Copa Confederacions en la convocatòria, Alemanya va empatar divendres contra la selecció espanyola (1-1) i dimarts s’enfrontarà a la brasilera, una altra de les grans favorites per endur-se el pròxim Mundial. Hauran sigut dos bons amistosos per fer alguna prova abans que, a mitjans de maig, es comencin a saber les llistes de plantilles definitives que competiran a Rússia.

En l’última fase de preparació, l’actual campiona optarà per repetir un stage d’entrenaments al Tirol del Sud, com ja va fer el 2014, el 2010 i el 1990. I no és casualitat. Més enllà de les bones condicions logístiques i climatològiques de la zona, en aquesta regió italiana la majoria de la població (un 65% dels 520.000 habitants) és de parla alemanya. El combinat de Joachim Löw es tornarà a sentir com a casa al centre d’entrenament del FC Südtirol, que juga la seva vuitena temporada a la Serie C, la Tercera Divisió italiana. Que un club d’aquesta modesta categoria tingui instal·lacions de tant nivell per entusiasmar la tetracampiona mundial ja és extraordinari. Però això no és el més singular d’aquesta institució. “Som el club de tot el Tirol del Sud i volem exercir una integració activa dels diferents grups lingüístics”, apunta a Die Zeit el seu president, Walter Baumgartner, sense amagar les tensions italo-germàniques que es produeixen al voltant del club.

El FC Südtirol és l’únic club de futbol professional d’aquesta província autònoma italiana, però li falta identificació i acceptació entre la població. Per a la majoria de germanòfons és una institució italiana: cap dels jugador parla l’alemany i a la grada cada cop s’hi veu més la tricolore, la bandera estatal àmpliament rebutjada al Tirol del Sud. Els fans italians, en canvi, reneguen que el FC Südtirol és un club massa germànic, perquè la directiva és majoritàriament germanòfona.

Acontentar tothom mai és una feina fàcil ni, en molts casos, recomanable. L’afició no s’enganxa al club i l’equip tot just va arrossegar de mitjana la temporada passada 697 espectadors per partit, la tercera xifra més baixa de la Serie C. Una part dels fans reclamen més vinculació amb Itàlia. Una altra proposa competir a la lliga austríaca perquè s’hi senten més identificats... i, al capdavall, l’equip d’hoquei sobre gel HC Bozen ja juga al campionat de la república alpina.

¿El FC Südtirol és un “més que un club” a la tirolesa? Les tensions culturals italo-germàniques compliquen la vinculació emocional de l’entitat a la regió. Però el seu esforç d’unificació és remarcable. Amb Itàlia fora del Mundial, la selecció alemanya hi continua sent benvinguda.