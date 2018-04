Més resultat que sensacions

260x366 Jordi Alba, contra el Roma / GETTY Jordi Alba, contra el Roma / GETTY

Deia Jordi Alba abans del partit contra el Roma que les sensacions eren “millors” que en l’any del triplet de Luis Enrique. Doncs després de veure com va anar el partit d’ahir al Camp Nou, qualsevol diria que és tot el contrari. És veritat que la golejada deixa l’eliminatòria gairebé sentenciada, però també és veritat que el Roma va fer mèrits per endur-se algun premi més gros de l’estadi que un 4-1.

Guanyar, golejar, no sempre és sinònim de passar per sobre del rival. Perquè el Roma no es va deixar trepitjar. Si el Barça va marcar quatre gols va ser, d’una banda, per l’infortuni italià, que se’n va fer dos en pròpia porteria. I, de l’altra, perquè té més pólvora que el rival. I si el Roma només en va fer un va ser perquè Ter Stegen es va encarregar de salvar algunes ocasions molt clares.

El problema no és de marcador, és de joc. És d’un equip que, com a Sevilla, no va ser capaç d’imposar-se a la gespa. D’un equip erràtic en la combinació, amb moltes pèrdues, amb dificultat per avançar línies a través del joc col·lectiu. D’un equip, en definitiva, que no desprenia autoritat, que no feia por.

Segurament el Barça farà valer aquest 4-1 en el partit de tornada i es plantarà a les semifinals, on també, segurament, hi haurà el Madrid, el Bayern i el Liverpool. I aquests són rivals de més nivell que el Roma. Que defensen millor i que ataquen també millor, i que tenen prou pólvora per no desaprofitar els regals que els facin.

Està bé parlar de triplets. Està bé posar-se objectius ambiciosos i aprofitar al màxim una generació de futbolistes liderada per Messi. Però amb això no n’hi ha prou perquè caiguin els títols grossos, com la Champions.

El Barça ara té una feina delicada, fer autocrítica malgrat el 4-1. Als jugadors no els agrada gens que es dubti d’ells després d’un bon resultat, però aquí no es tracta d’això sinó d’entendre que el camí farà pujada a partir de semifinals i que, amb aquest ritme, no es podrà arribar fins al cim. L’equip ha demostrat aquesta temporada que disposa d’eines per aconseguir el triplet. Falta que també ho demostri en el tram decisiu.