Messi, Ronaldinho i, després, Cristiano

Hi ha tota una generació que va començar a creure en el futbol i en el Barça quan va veure Ronaldinho saltar al Camp Nou i marcar aquell golàs contra el Sevilla passada la mitjanit. Penseu que els anys anteriors s’havien viscut en la més increïble foscor de la mà d’un Joan Gaspart que no va saber traslladar la seva passió pel Barça a una bona gestió del club i el va deixar gairebé fet un solar. I va arribar aquest brasiler somrient que feia màgia cada vegada que tocava la pilota. Messi és el millor jugador de la història perquè ha aconseguit estar al màxim nivell durant més d’una dècada. Però jo he vist fer coses a Ronaldinho que mai li veuré a Messi. Busqueu vídeos seus per internet i m’entendreu.

Ara ha decidit retirar-se i dir prou. Bé, prou de jugar, perquè si fa no fa ja fa dies que es va retirar i va decidir no entrenar-se més; gairebé des de l’últim any al Barça. Ronaldinho passarà a la història perquè el seu joc era diferent, màgic, sorprenent, alegre, increïble. Es mereix un lloc en l’Olimp dels millors. I el seu adeu arriba en plena polèmica amb Cristiano Ronaldo i el seu futur al Madrid. Durant els últims anys se l’ha comparat amb Messi, i és veritat que li ha guanyat Pilotes d’Or. Però res a veure. Ara demana cobrar igual que l’argentí, però no ho està demostrant al camp. Perquè el seu mèrit era ser un gran atleta amb un gran remat. I tan bon punt se li acaben aquestes virtuts, no queda res. En canvi Messi en té prou amb quatre tocs i un parell d’esprints per partit per aixecar l’admiració del món sencer. Amb 30 anys i després d’una dècada al màxim nivell.

Cristiano no se sent còmode al Madrid. I la cosa pot acabar molt malament. El públic el comença a xiular; la graderia, a culpar dels mals de l’equip, i la cúpula directiva blanca ja en té prou. Florentino se’l vol treure de sobre i espera guanyar alguna cosa pel traspàs, estalviar-se la seva fitxa i anar a buscar el difícil, esbojarrat i complicat fitxatge de Neymar. Dos jugadors que es veuran les cares segurament en el duel de Champions contra el PSG; si el portuguès en surt perdedor, serà la seva fi. Prepareu-vos per veure, llegir i sentir una gran campanya en contra de Cristiano.

Però la culpa no la té el jugador. La tenen aquells que l’han convençut que estava per sobre de Messi, tot i que s’ha demostrat que no és així. I és que tampoc està per sobre d’aquest brasiler somrient i màgic que es diu Ronaldinho i que s’acaba de retirar.