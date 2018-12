Messi, el relat i la veritat

LA CLASSE magistral de Messi contra l’Espanyol la mateixa setmana que era declarat cinquè millor jugador a la llista de la Pilota d’Or ha tornat a provocar les riallades del planeta futbol. Però aquest eloqüent contrast entre la votació d’uns experts i la realitat té la virtut de recordar-nos que, malgrat les accelerades tendències contemporànies, hi ha valors que no prescriuen. Per exemple, que si vols saber on és la veritat, posa-la al costat d’una mentida i de seguida veuràs la diferència; que per més que visquem en la societat de la informació, el relat sobre els fets no pot ser més important que els fets mateixos; i que en l’època de l’obsolescència programada, que fabrica reis per un dia, ja fa més d’una dècada que la immensa majoria de partits de Messi poden acabar col·locats en tres prestatges de la memòria col·lectiva global: grans partits, actuacions per a la història o tardes de llegenda.