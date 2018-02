Messi al rescat davant un Chelsea ‘mourinhitzat’

MESSI AL RESCAT DEL BARÇA. Quan més apagat estava el fanal blaugrana, l’argentí va aconseguir marcar per primera vegada a la seva vida un gol al Chelsea, un gol que permet afrontar amb més garanties la tornada dels vuitens de final al Camp Nou. A la primera part, el Barça hi va posar la possessió i el domini territorial, i el Chelsea, les ocasions, sobretot amb dos xuts al pal, un a cada banda de la porteria de Ter Stegen, que van fer tremolar els tres mil seguidors blaugranes presents a Stamford Bridge i van fer desesperar els fans anglesos. Hauria sigut el partit perfecte per als d’Antonio Conte, que van tancar tots els espais al darrere i van córrer com llebres al contraatac. Des de Mourinho que no vèiem un equip tan poc interessat en el mig del camp i tan concentrat en les àrees. Un Barça esforçat promet uns quarts de final probables.