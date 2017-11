Metoo, l’aflorament de l’assetjament i l’hora de dir prou

Aprincipis del mes d’octubre saltava a la premsa l’escàndol: el totpoderós productor de Hollywood Harvey Weinstein feia anys que assetjava sexualment actrius, que per vergonya o per por de possibles represàlies d’aquest depredador ho havien mantingut en secret.

El cas Weinstein s’ha estès com una taca d’oli i ha esquitxat molts més àmbits. Un exemple ha sigut la política britànica. L’escàndol ha arribat fins al número 2 del govern de Theresa May, tot i que l’ombra de la sospita també s’ha expandit fins a tres secretaris d’estat del partit conservador -el de Defensa va dimitir ahir- i un ex secretari d’estat. Els laboristes tampoc se n’escapen i una treballadora del partit de 25 anys ha denunciat que va ser violada quan només en tenia 19 en una festa de la formació.

En sortir a la llum les denúncies contra Weinstein han aflorat molts més casos de dones -famoses i anònimes- que han patit abusos d’homes. S’ha popularitzat la campanya #Metoo -“Jo també”-, amb la qual milers de dones a tot al món s’han armat de valor per explicar les seves experiències. Visibilitzar aquests abusos és el primer pas perquè no se silenciïn i per encoratjar les dones a denunciar-ho. El cert és que encara hi ha molta feina a fer, com demostra el fet que el Parlament Europeu va viure la setmana passada una sessió vergonyosa, amb l’hemicicle pràcticament buit quan se celebrava un debat sobre els abusos contra les dones, en concret, contra 12 treballadores que havien denunciat assetjament per part d’eurodiputats de dilatada carrera i prestigi.

Per acabar amb una plaga com el maltractament a les dones -l’assetjament sexual i els abusos en són un exponent- el primer pas és que sigui ben visible, i això és el que han fet les 23 aspirants a Miss Perú 2018. En un país on cada mes 10 dones són brutalment assassinades, les models van aprofitar l’aparador que suposa el certamen per denunciar la violència masclista. “Les meves mides són 2.202 casos de feminicidis denunciats en els últims 9 anys al meu país”, va dir una de les aspirants.

Però no només les dones són les que han de fer aflorar el problema. També els homes l’han de condemnar i posar els recursos necessaris per poder dir prou a situacions que es perpetuen amb el pas dels anys. Calen noves solucions per a vells problemes.