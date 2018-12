Una Missa del Gall (1900)

Un any vaig anar a la Missa del Gall d’una església de monges. Les monges, des del seu cor, responien al sacerdot celebrant. Cantaven i tocaven timbals i castanyoles i refilets com d’ocells. En cert moment de l’ofici va sentir-se en el cor, entre les monges, un plor d’infant al néixer, tan ben escarnit, que tots els fidels van girar i alçar la cara somrient. Jo també la vaig girar, i darrere les gelosies vaig veure moure’s una munió de figures negres que cantaven amb veus primes i tristes de verges perpètues, aquells cants alegres de maternitat i naixença com si entre elles, per miracle, hagués nascut sobtadament una criatura amb aquell plor tan ben escarnit. I vaig sortir d’allí amb una impressió estranya com no he sentit mai més: una impressió d’alegria trista que me’n vaig endur sota el cel estelat i fred de la nit de Nadal.