La covardia de Vicente Vallés

Dimarts al vespre el presentador Vicente Vallés entrevistava el vicepresident Pablo Iglesias a Antena 3 noticias. Durant la conversa, en diverses ocasions, el periodista va citar fonts concretes per, a continuació, articular alguna pregunta. Va citar unes declaracions del mateix Iglesias per recordar-li l’evolució de les seves relacions amb el PSOE i va citar, per exemple, una frase de Pedro Sánchez per preguntar-li per Catalunya. També va mencionar unes declaracions de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, per preguntar-li sobre els detalls de la reforma laboral.

En canvi, a la darrera pregunta, Vicente Vallés va evitar citar la font i va prevenir el convidat abans de formular la qüestió: “ Voy a correr el riesgo de ser políticamente incorrecto con usted. Sabe que ha habido críticas al hecho de que haya una pareja que se siente en el Consejo de Ministros. ¿Usted ve alguna inconveniencia en esta situación?” Com que Vallés no va citar el nom del responsable d’aquestes crítiques, va modificar la percepció de la realitat de l’espectador. Si aquestes crítiques han existit i es diuen els noms dels responsables, l’acusació queda emmarcada en un context concret i se’n poden deduir els interessos que hi ha al darrere. És diferent formular “Sap que hi ha hagut crítiques per...” que dir “El líder del PP, Pablo Casado, ha criticat el fet que vostè i Irene Montero formin part del mateix govern pel fet de ser parella”. Si s’encobreix els responsables, les crítiques semblen d’una dimensió més àmplia, més nombroses i fruit d'un malestar general, que afecta la societat. Filant més prim, utilitzar el genèric “Sap que hi ha hagut crítiques” equival a estar preguntant per una qüestió que té a veure amb els valors en general. En canvi, concretar que les crítiques venen del cap de l’oposició, s’entén com una qüestió purament de pugna política i d’opinions confrontades.

A sobre, amb el preventiu d’anunciar que corria el risc de ser políticament incorrecte, Vicente Vallés semblava atribuir-se una valentia especial per part seva. Vallés no va ser políticament incorrecte. Va ser, primer, periodísticament imprecís per no especificar la font. Segon, va ser poruc per encobrir el líder del PP. I tercer, va ser masclista perquè al formular la pregunta d’aquesta manera ell mateix s’atribuïa els dubtes.

En els titulars periodístics derivats de l’entrevista a Antena 3, molts mitjans han reproduït la fórmula de “ Pablo Iglesias responde a las críticas”. Missió acomplerta. Una crítica del PP acaba semblant una reacció de la societat en general. Els titulars haurien de ser per a Vicente Vallés i la seva pregunta retrògrada a remolc del PP. Si Vallés hagués concretat que això ho va dir Pablo Casado, no s’hauria hagut d’aventurar a ser políticament incorrecte (o masclista, per ser més específics) i no hauria fet aquest paper d’estrassa que, d’altra banda, s’ajusta perfectament als valors ultraconservadors d’Atresmedia.