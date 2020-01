La misteriosa desaparició del cul

El portal de compra i lloguer de pisos Idealista està emetent, en les últimes setmanes, una campanya publicitària on es veuen diferents balcons buits consecutius fins que, en l’últim, hi apareix un noi que surt embolicat només amb el que, a primera vista, sembla una tovallola. Però un nou pla des de l’interior del pis, des de darrere, demostra que el protagonista no acaba de sortir de la dutxa sinó més aviat de la cuina, ja que el que porta lligat a la cintura és en realitat un davantal, de tal manera que ensenya el cul nu als espectadors que s’ho miren des de casa.

Els culs, en general i especialment els de les dones, són un recurs publicitari sempre eficaç a l’hora d’actuar com a reclam. Els culs d’homes són menys habituals en els anuncis. Si aquesta campanya s’hagués fet amb una dona nua estaríem davant d’una estratègia sexista gratuïta que utilitza el cos d’una dona amb finalitats comercials. En el cas del cul d’un home, l’estratègia i la finalitat és exactament la mateixa, però l’escàndol és més petit perquè la masculinitat no es veu afectada en cas de ser cosificada. Com que socialment la masculinitat està associada a la capacitació i al poder, la cosificació puntual no perjudica de manera global el gènere. Per tant, la publicitat es permet utilitzar els nus masculins de manera més desacomplexada. No és la primera vegada que Idealista ensenya un cul masculí en els seus anuncis. Ja en van mostrar un altre on un home que visitava un pis per primera vegada ja es despullava per dutxar-s’hi de tan còmode que s’hi trobava. L’any 2012 Idealista també va fer una campanya enginyosa en què es mostraven fotografies de parelles enxampades practicant sexe dins dels cotxes i la veu en off els suggeria que es busquessin un pis. Allà també s’hi veia algun cul.

En els últims dies, i sense que cap polèmica ho justifiqui, el culet d’aquest noi del balcó d’Idealista ha desaparegut misteriosament. En les últimes emissions de l’anunci, tot s’esdevé igual fins que arriba el moment d’ensenyar el cul. Ara el pla del noi des de darrere és més tancat i només es veu l’esquena fins a uns centímetres més avall de la cinta que li lliga el davantal a la cintura. El cul queda fora de pla i si t’hi fixes bé només es pot intuir l’inici de la ratlla que separa les natges. De fet, el motiu pel qual observes aquest petit detall és perquè crida l’atenció la desaparició del cul. És més, l’absència sobtada del cul et fa arribar a pensar que potser te l’havies imaginat i que mai el vas arribar a veure.

Per què ha desaparegut el cul del balcó? Per què l’han censurat? Sembla una estratègia maquiavèl·lica. Primer creen l’hàbit en l’espectador de veure el cul, i dies més tard l’eliminen, de manera que primer utilitzen el reclam del cul i després el de la seva desaparició. Sigui com sigui, no deu ser casualitat que un portal de compra de pisos utilitzi gent sense pantalons, sobretot perquè a l’hora de pagar-los és com si et quedessis amb el cul a l’aire.