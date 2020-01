Crònica de l’instant decisiu

Aquesta setmana s’han estrenat dues sèries documentals sobre la història de la fotografia amb plantejaments diferents però molt interessants. Per als aficionats a aquesta disciplina, el dimecres és el seu dia de sort.

El primer és Detrás del instante, a La 2 de TVE, a les 20 h. Cada programa té com a protagonista un fotògraf espanyol i la seva foto més iconogràfica com a punt de partida, a través de la qual se'ns explica la intrahistòria i s'analitza la imatge, a partir dels records del seu autor però també amb l’ajuda d’especialistes en la matèria. En el primer capítol, l’artista era Carlos Pérez Siquier, i la foto, La niña blanca, d'una nena del barri de La Chanca d’Almeria. L’espectador descobreix quan i com es va fer la fotografia, s’analitza el perquè del seu èxit i s’explica tot allò que amaga la imatge: qui era la criatura i què va comportar el retrat. Un cop l’espectador ha quedat atrapat per la història humana que hi ha darrere d’aquell instant decisiu i queda captivat per les explicacions de l’autor, s’introdueix el vessant més documental: la trajectòria del fotògraf, la divulgació de la resta de la seva obra i la seva dimensió professional. És mitja hora de televisió molt nutritiva intel·lectualment i que estimula els sentits, en la qual l’espectador entra en contacte amb un món, el de la fotografia, que és poc habitual a la televisió. És un programa senzill, que es caracteritza per la cura a nivell de realització per fer honor a l’obra del fotògraf protagonista. Detrás del instante aconsegueix incloure en cada programa una quantitat immensa de fotografies, de tal manera que per a l’espectador és com si assistís a una exposició guiada.

L’altre programa de fotografia també s’emet els dimecres al canal #0 de Movistar+ a les 22 h. Fotos que cambiaron el mundo és una sèrie documental nord-americana de sis episodis que repassa la història dels segle XX i XXI a partir de les fotografies més emblemàtiques. Cada capítol se centra en dues grans imatges. El primer programa, per exemple, parla de la fotografia més cèlebre de l’arribada de l’home a la Lluna i de la foto de l’home davant dels tancs a la plaça de Tiananmen durant la revolta dels estudiants del 1989. En aquest cas, la sèrie incideix més en el context dels fets històrics i en les circumstàncies de com es va fer la fotografia, però potser deixa més de banda l’anàlisi de la imatge.

Som en l’era de la postfotografia, on cada persona amb un mòbil a la mà captura setmanalment més imatges que mai. Però l’acumulació de fotos és tan exagerada que sovint es perd el valor de l’instant que es captura. L’excés i la insubstancialitat ens han portat a la banalització de la fotografia. Per això val la pena recuperar, amb aquests programes, la veritable essència i transcendència de la fotografia.