Homenatges ocults a 'The Big Bang Theory'

‘The Big Bang Theory’ és una de les sèries que ha tingut més èxit als Estats Units i part del seu elenc s’ha convertit en el més ben pagat del món en l’àmbit de la televisió, sobretot Jim Parsons i Kelly Cuoco. De fet, aquesta ficció que parla de les vicissituds d’en Sheldon Cooper, un doctorand en física teòrica amb intel·ligència superdotada, i els seus companys de pis, és l’única de la història moderna de la tele que s’ha anat renovant de tres temporades en tres temporades.

La sèrie està plena d’homenatges molt subtils, ja sigui a través dels dibuixos de les samarretes d’en Sheldon, els objectes dels prestatges, o fins i tot amb la porta de l’apartament de la Penny, la 314, per honorar el número Pi. Hi ha també algun tribut més emotiu, com per exemple a l’actriu que interpretava el paper de la mare d’en Howard, la senyora Wolowitz. Es tracta d’una mare misteriosa a qui sempre sentim cridant des d’una habitació propera. No la veiem mai malgrat la sobreprotecció que exerceix sobre el seu fill. Quan l’actriu que interpretava aquest paper (Carol Ann Susi) va morir, l’equip va penjar una fotografia d’ella a la nevera del pis dels protagonistes, en Sheldon Cooper (Jim Parsons) i el seu amic Leonard Hofstadter (Johnny Galecki). Cap espectador la pot reconèixer perquè no se la veia mai, però l’equip la té present.

Hi ha un altre homenatge subtil en els noms dels personatges principals, en Sheldon i en Leonard. Els creadors de la sèrie els van batejar així per fer un curiós reconeixement a un dels més grans productors de les sèries de televisió dels anys 50 i 60, en Sheldon Leonard.

Sheldon Leonard va començar com a actor de Broadway als anys 30, amb una trajectòria força irrellevant. Després va passar al món del cinema, fent personatges secundaris, on interpretava homes de caràcter fort. Segurament, el més famós és el del bàrman malhumorat que tira James Stewart a la neu a la pel·lícula ‘Qué bello es vivir!’. Però Sheldon Leonard es va cansar de fer d’actor i va començar a treballar de productor de televisió fins a esdevenir una figura cabdal en aquest àmbit. Va treballar per la CBS (la mateixa cadena que ‘The Big Bang Theory’) i la majoria dels seus projectes van estar sempre en el rànquing dels deu programes més vistos. A més, va crear la sèrie d’èxit ‘I spy’ ('Yo soy espía'), que va fer un pas endavant en la ficció televisiva. Sheldon Leonard va contribuir a la igualtat racial aconseguint fer una sèrie on un home blanc i un home negre compartien protagonisme. Robert Culp i Bill Cosby feien d’agents secrets d’intel·ligència. A més, Sheldon Leonard està considerat l’inventor dels 'spin-offs' televisius: les seqüeles de les sèries on un personatge secundari desenvolupa una nova trajectòria com a protagonista en una altra ficció.

‘The Big Bang Theory’ serà, segurament, la sèrie que també s’homenatjarà d’aquí un quart de segle.