Ramon Rovira i Juan Palomo

Fa cinc mesos el Grupo Godó va fitxar el periodista Ramon Rovira com a nou director general audiovisual per reanimar la cadena. I el nou responsable va decidir que la solució per revifar l’audiència passava per ell mateix. És l’estratègia del “Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como”: el director es va donar un programa a ell mateix. 'La nit a 8TV' comença a les nou menys cinc del vespre i és el nou espai informatiu d’aprofundiment: tertúlies i entrevistes. La síntesi de la nova aposta es pot resumir amb una paraula: josepcuniteja. Començant per la corbata, continuant pel decorat i acabant pels convidats. Potser és el que buscaven. Fins al punt que van recórrer al valuós comodí de Pilar Rahola per inaugurar el programa. Mentre Ramon Rovira entrevistava el ministre Méndez de Vigo, ja posaven un requadre en pantalla perquè veiéssim com esbufegava la col·laboradora il·lustre amb les respostes del ministre. No li faltaven motius. Ramon Rovira va fer mitja hora llarga d’entrevista a Méndez de Vigo i no li va fer ni una sola repregunta ni li va rebatre cap ni un dels seus arguments. Ans al contrari. Quan el ministre va explicar que no poder investir Jordi Sànchez no depenia d’un jutge i que el govern no hi tenia res a veure, Rovira li va contestar: “Ministro, en cualquier caso creo que estamos de acuerdo en que ni Jordi Sànchez ni Carles Puigdemont no tienen ninguna posibilidad de ser investidos en el futuro inmediato”. I el ministre li va donar la raó a ell. ¿Calia saber l’opinió de Rovira? Tenint en compte com costa a Catalunya aconseguir una entrevista amb un ministre en actiu del govern espanyol i establir-hi un diàleg intens, Rovira li va posar tan fàcil al ministre, va encaixar tan bé totes les seves respostes, que Pilar Rahola, quan va sortir, va admetre que s’havia indignat escoltant “les mentides” del ministre, i va afegir: “Si l’hagués tingut al davant, alguna pregunta impertinent li hauria fet, perquè he tingut la sensació que m’estava prenent el pèl”.

Pel que fa a la realització, a 'La nit a 8TV' s’abusa del recurs de les imatges d’arxiu per complementar el directe. Hi ha un excés de pantalla partida i massa bucles permanents per il·lustrar el que es comenta. Fins i tot ocupen més espai en pantalla que les imatges del plató en directe. En les tertúlies, fan més nosa que servei i prenen protagonisme als col·laboradors. Hi ha instants, per cert, en què Ramon Rovira sembla que tingui més ganes de participar i opinar que no pas de moderar. Això sí, en el primer programa la pluralitat va estar molt calculada i no només en la tertúlia: va obrir amb Roger Torrent i va tancar amb José Montilla.

Veurem si aquesta fórmula repetida de Rovira és el revulsiu inicial que necessita la cadena o si la solució per a la subsistència de 8TV és una reformulació molt més profunda i global. En tot cas, si 'La nit a 8TV' no funciona veurem si el director de la cadena serà capaç de tenir la humilitat de cessar-se a ell mateix.