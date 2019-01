Si Antoni Tàpies aixequés el cap...

Dimecres a 'First dates', de Cuatro, el programa on els participants busquen parella, s'hi va presentar un noi que es deia Marc, un músic que treballava de cambrer. El primer que li van fer explicar és que era el net d'Antoni Tàpies. "De pequeño lo que yo viví era entretenido. Siempre había cosas por ver. Y ahí estaba el hombre con sus movidas, tirando pintura y haciendo mil cosas de las que hacía él, que era arte abstracto..." Tot i que de l'avi tampoc és que n'arribés a explicar gaires coses, va fer una anàlisi del seu estil una mica decebedor: "El arte de mi abuelo yo creo que no lo entiende nadie. Incluso no me imagino ni cómo él lo entendía. Una vez me dijo que cada uno lo interpretara como pudiera".

En Marc és més de rock'n'roll i prefereix l'harmònica: "Me gusta porque te la puedes llevar a todos lados. Mola mogollón y tiene un rollo que flipas".

A l'hora d'asseure's a taula per sopar amb la parella triada pel programa, una noia que de professió és músic, també li va explicar que era el net d'Antoni Tàpies. No la va aconseguir impressionar gaire perquè ella no semblava tenir gaires referències de l'artista. "Es un artista muy conocido en Cataluña", li va aclarir en Marc. Es va quedar una mica curt a l'hora d'acotar la dimensió artística del seu avi, potser per modèstia.

En Marc duia tatuatges als braços, i la roba i el pentinat d'estètica més o menys punk. La conversa amb la parella va ser cordial, però al final tots dos van declinar repetir la trobada. L'excusa que l'un vivia a Barcelona i l'altra a Madrid va ser molt elegant.

L'exercici televisiu va ser estrany. En un programa xaró de Mediaset van voler posar en relleu que un dels participants era fill d'un dels artistes més il·lustres de l'art contemporani, amb prestigi internacional, tot i ser una característica poc necessària de cara a la dinàmica del joc. En Marc hauria pogut explicar les seves habilitats musicals i les virtuts de la cervesa artesana sense haver de citar els seus avantpassats familiars. És molt possible que fos el mateix programa qui l'induís a fer-ho.

L'ascendència familiar del noi semblava important per a 'First dates' precisament pel contrast del concursant en relació al seu l'avi. El programa volia explotar els mons oposats: el d'un 'dating show' depriment en un bar inhòspit que sembla la darrera opció de gent desesperada, amb la intel·lectualitat d'un artista abstracte que es va convertir en un dels màxims exponents mundials de l'informalisme, amb un marcat simbolisme espiritual en la seva obra. Veient-ho pensaves què hauria dit Antoni Tàpies si hagués vist 'First dates' i la definició que va fer el seu net del seu art incomprensible "que ni ell entenia". Si hauria rigut o li hauria fet creu i ratlla.