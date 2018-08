Amb l’agressió, ja podeu dir missa

Sobre l’incident al Parc de la Ciutadella, ja es pot haver confirmat que en el primer atestat dels Mossos no se citaven motius polítics i que l’agressor no era independentista. Tant és: als mitjans espanyols el relat ja està escrit.

A 'El programa del verano' de Telecinco (la versió estiuenca sense l’Ana Rosa) connectaven amb la periodista Mayka Navarro, que donava els detalls de l’agressió, informant que no hi havia motivació política i que l’atacant és un home conegut al Raval per esbroncar tothom que llença porqueria a terra. Quan ho va explicar, els tertulians se li van tirar a sobre: la contradeien insistint en la violència dels independentistes. A 'Espejo público' van obrir amb el nou himne dels CDR, una adaptació d’una cançó d’'Els Miserables' que deien que instava a la violència. Lorena García ho vinculava: “El himno llega justo en un momento de tensión y ya ha provocado un incidente cuanto menos lamentable”. És a dir, l’agressió era una conseqüència de la suposada consigna llançada pels CDR. Per il·lustrar la notícia i debatre el cas hi afegien imatges d’escenes de conflictes al carrer amb els llaços grocs. Quan van entrevistar el marit de la víctima, li insistien en la trama política. L’home va acabar plorant. “No hemos puesto denuncia todavía por la salud de mi mujer. Está como sedada y no se acuerda de nada”, lamentava entre sanglots. També van entrevistar Arcadi Espada com a nova víctima del Procés per haver estat retingut pels Mossos aquell cap de setmana perquè estava fent pintades en una rotonda. Els Mossos rebien de retruc com a policia opressora dels ciutadans no independentistes.

A Antena 3 Noticias afirmaven que “los partidos independentistas le restan importancia”. La notícia, però, també estava directament vinculada altra vegada a l’himne dels CDR i a l’alerta que el govern d’Alemanya ha fet als seus turistes sobre la situació de conflicte a Catalunya.

A La Sexta, el mateix. “¿Pelea callejera o política?”, es preguntaven. “Lo que para el PDECat es una pelea para el PP y Ciudadanos es un acto político”. El mateix informatiu resolia el dilema: ajuntaven l’incident amb el nou himne dels CDR i amb altres fets violents dels independentistes com el noi que va donar una puntada de peu al cotxe que travessava la plaça de Vic a tota velocitat trencant creus o unes imatges de gent llençant gots contra els que arrencaven llaços.

Tant és el que passés al Parc de la Ciutadella. La notícia ja està escrita a conveniència del relat que interessa. I això no s’acabarà aquí: a la víctima se li està preparant un matalàs polític on acomodar-se per treure’n rèdit judicial i mediàtic. Una prova televisiva més de com s’està esperant i desitjant, en els mitjans espanyols, la violència independentista per desacreditar el Procés, com s’acull i es protegeix la victimització unionista i com es crispa i s’hipersensibilitza el clima per fomentar la violència i afavorir el retrat del conflicte.