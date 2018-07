El cotxe de Vic: un episodi de protesta?

Dilluns al matí els magazins matinals de les teles privades espanyoles tenien el sarau polític assegurat: entre la victòria de Pablo Casado, “el nuevo golpe” de Puigdemont amb la Crida i el cotxe a tota velocitat carregant-se les creus a Vic, presentadores i tertulians estaven entretinguts.

A Telecinco Joaquín Prat, com a substitut d’Ana Rosa mentre ella fa vacances, explicava els fets amb rigor i sense elements valoratius. Però encara no havia acabat de donar la informació que una tertuliana l’interrompia: “¿Pero la policía de Vic tiene localizados a los que pusieron esas cruces?” I denunciava que els independentistes havien “tomado por asalto” la plaça. Inda, amb corbata groga, per cert, treia importància als fets: “¡Pero si no ha ocurrido nada! ¡Tampoco ha atropellado a nadie!”, i lamentava que el conductor, que segurament era de Vic, ja no podria continuar vivint al poble després que hagués transcendit la seva identitat. Pepe Oneto, curiosament amb americana groc pollet, va insistir en la falta de respecte que s’havia produït en aquella plaça fins que va concretar envers qui: “Es una falta de respeto a la ciudadanía y al turismo. Hay gente que pensará que no está de vacaciones sino en un cementerio”.

A les tertúlies espanyoles el vandalisme està justificat perquè l’exhibició del groc és el pecat originari

La reacció generalitzada a les tertúlies espanyoles era la mateixa: l’equidistància. És el mateix plantar símbols grocs (més o menys adequats, tot sigui dit de passada) que arrencar-los a base de prémer l’accelerador. Assenyalaven l’independentisme com a causa lògica que desencadena agressions i atacs. El vandalisme, o fins i tot els delictes produïts contra l’independentisme, està justificat, perquè l’exhibició del groc és el pecat original, allò que desencadena la resta. No pots ocupar l’espai públic amb 'attrezzo' groc perquè és un acte d’imposició, però és comprensible que un cotxe arrenqui creus malgrat que això sí que comprometi la seguretat de les persones del voltant.

A Antena 3 Lorena García, la substituta d’estiu de Susanna Griso, donava pas a les imatges del cotxe atropellant les creus: “Último episodio de protesta contra los emblemas independentistas que se han colocado en Cataluña”. Sensacional: aquí no hi ha violència, ni delicte, ni risc per a la seguretat de les persones, ni cap problema d'irrompre en una zona de vianants amb un cotxe a tota velocitat. El que va fer el conductor era "un episodi de protesta". I de la conducció temerària en podem dir, a partir d’ara, llibertat d’expressió.

Un micròfon per al guàrdia civil

D'altra banda, les compareixences davant del jutge dels membres de la Manada s’han convertit en la nova catifa vermella dels mitjans. Dilluns al matí, com si es tractés d’una estrella de cine, el guàrdia civil acusat de fer ús del mòbil dins la presó ho negava davant dels micròfons. La nova modalitat: entrevistes per fascicles en legítima defensa. O, més ben dit, l’episodi de protesta d’un violador.