El nou ‘Informe semanal’ d’abans

Amb els canvis a la direcció de TVE ha tornat la normalitat informativa en el programa 'Informe semanal'. L’etapa passada de Jenaro Castro ha embrutat la trajectòria d’un clàssic televisiu amb més de quaranta anys d’història, basat a oferir resums setmanals de l’actualitat acostant-se a la neutralitat informativa que ha d’exigir el periodisme rigorós d’una televisió pública. Si bé en les diferents etapes del programa sempre s’ha patit algun escàndol, l'última, difonent l’argumentari televisiu del PP, ha estat tòxica.

Amb Jenaro Castro al capdavant, més enllà d’una certa marginalitat horària que semblava escollida per actuar amb nocturnitat i traïdoria, el programa tenia un biaix ideològic descarat que el defensor de l’espectador de RTVE suava sang per poder justificar. Entre els casos més esperpèntics hi ha el de la subtil sintonia de 'L'exorcista' per il·lustrar unes imatges de Carles Puigdemont. Jenaro Castro patia també d’una manca d’habilitat per dirigir-se a càmera a l’hora de fer les entradetes dels reportatges. No separava bé les frases, les llegia malament, el text evidenciava problemes d’estructuració gramatical greus i, a sobre, corrompia la intenció informativa per introduir-hi valoracions subjectives. Els reportatges, especialment els de contingut polític, no entrevistaven els protagonistes directes sinó periodistes afins al govern de Rajoy. Fugien, per tant, del resum informatiu per caure en una anàlisi manipulada i un guió tendenciós.

En aquesta nova etapa, 'Informe semanal' ha fet un gest simbòlic per desempallegar-se del llast de Jenaro Castro: ha recuperat l’antiga sintonia del programa, una de les més emblemàtiques de la història de la televisió. Escoltar-la ara et suposa un viatge sobtat al passat. Segurament vol apel·lar a una altra manera d’exercir el periodisme.

Els reportatges, especialment els de contingut polític, recuperen una cosa que havia desaparegut: la pluralitat

Amb la periodista Pilar García Muñiz al capdavant, s’han recuperat unes entradetes honestes, molt breus, que es limiten a informar de la temàtica del reportatge sense cap rastre d’opinió personal ni ideològica. Els reportatges, especialment els de contingut polític, recuperen una cosa que havia desaparegut: la pluralitat. L’últim 'Informe semanal', el de dissabte passat, repassava de manera impecable la setmana convulsa de la commemoració del referèndum de l’1 d’Octubre. No hi intervenien periodistes ni acadèmics opinant, sinó declaracions de tots els partits polítics catalans. Incloïa també dues respostes d’Oriol Junqueras, com a president d’ERC, que havia transmès per carta a petició del programa.

És simptomàtic que des del PP i Ciutadans s’hagi criticat aquesta intervenció de Junqueras, fent creure a la gent que es tractava d’un reportatge dedicat a ell. Han acusat el programa de pràctiques indecents i de treballar al servei d’una ideologia. Es tractava de llançar el missatge que, en la nova etapa de TVE, també es manipula. Un clàssic. Ja ho diu la dita: creu el lladre que tothom roba.