El nyap del 'FAQS'

L'argument d'El Terrat per acomiadar Laura Rosel per reajustar el format del programa, la docilitat de TV3 acceptant-ho i descobrir el dissabte a la nit que el 'Preguntes Freqüents' era igual que sempre, deixen, ara sí, tota la retòrica de la productora i dels responsables del programa en paper mullat.

El presumpte nou 'FAQS' va tenir alguns elements de càrrega simbòlica. Igual que amb l'anterior canvi (llavors com a decisió voluntària d'Ustrell), va començar amb un esquetx que ironitzava sobre la lleugeresa a l'hora de substituir presentadors. Desafortunat quan s'ha fotut algú al carrer. La samarreta de Cristina Puig versionant Rosie la rebladora semblava una flamenca fent botifarra. I el tema musical que esquitxava el programa era 'Let me entertain you', una picada d'ullet a la paraula que havien utilitzat com a excusa. És possible que volguessin riure's d'ells mateixos, però els recursos utilitzats traspuaven una certa fatxenderia, un cinisme que dificultava l'empatia de l'espectador, desconcertat amb les males formes.

Havien d’oferir respostes a l’audiència i no generar interrogants sobre les bambolines del programa

Tenint en compte que el de dissabte havia de ser un programa que donés galons a l'arribada de Cristina Puig (que també ha estat víctima del nyap d'estratègia d'El Terrat), va ser un 'FAQS' poc ambiciós de continguts i més aviat avorridot. El canvi ni tan sols ha servit per arreglar d'una vegada les transicions de convidats, sempre confuses i dubitatives, a l'hora de rebre'ls i acomiadar-los de la taula. És més, el màxim espectacle de la nit va venir amb l'esperpèntic candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou. Si l'entreteniment era treure un piano a la matinada perquè cantés Nigel Planer i que Oriol Grau sortís a promocionar la seva obra de teatre (per als amics el que convingui), vol dir que amb això de l'entreteniment encara han de millorar, perquè va ser caòtic, i Puig semblava superada. Que Quico Sallés aparegués disfressat a explicar l'arxivament de querelles contra els Mossos va desvirtuar la informació.

El 'FAQS' s'ha sabut convertir en referència de la graella. I és influent: ofereix arguments plurals als espectadors, genera un discurs sobre l'actualitat i els polítics n'estan al cas. Presentar-lo, per tant, és una feina d'alt risc en una època políticament convulsa, amb el qüestionament de la tele pública amb interessos partidistes i amb l'independentisme hipersensible i dividit. Si el 'FAQS' ha aconseguit tot això és pel tractament que fa de l'actualitat i perquè va aparèixer a la graella com a resposta a una audiència que demanava contingut polític també els dissabtes a la nit i que si TV3 no n'hi oferia fugia a LaSexta.

Sembla que depèn només d'El Terrat no només canviar la presentadora sinó el repte de no espatllar el que han construït fins ara. Perquè a cada bugada no hi poden perdre un llençol. Se suposava que havien d'oferir respostes a l'audiència i no pas generar sospitosos interrogants sobre les bambolines del programa. Perquè si ha de ser així, més val que TV3 faci el format de producció pròpia.