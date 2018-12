En què s’assemblen Toni Soler i Ana Rosa?

Aquesta setmana, Ana Rosa Quintana carregava contra Toni Soler ofesa per una videonadala que celebrava que la policia espanyola tornés a casa per Nadal i on es veia una imatge d’un pessebre amb els cossos de seguretat apuntant al nen Jesús.

Però aquest vídeo no ha estat l’atzagaiada més contundent dels últims dies de Toni Soler. Dimecres, a l’'Està passant', posaven unes imatges d’Elsa Artadi explicant per què van fer president Pedro Sánchez. El periodista recollia el vídeo amb sarcasme: “Molt bé. Ara ja sabem per què JxCat va fer president Pedro Sánchez. Ara ens falta saber per què va fer president Quim Torra”.

L’endemà, en un 'Polònia' amb èxit rotund d’audiència (675.000 espectadors i 25,1% de quota), es parodiava l’anunci de l’Ikea en què un grup de familiars responen amb encert a les preguntes supèrflues sobre famosos i en canvi fallen a l’hora de contestar les qüestions personals dels seus parents més propers, fent-los adonar que s’estan oblidant del més important.

A l’esquetx vèiem els membres del govern, encapçalats per Quim Torra, en una taula responent correctament i a tota velocitat a les preguntes sobre aspectes de política simbòlica: “¿Quants aplecs se celebren a Lledoners aquesta setmana?”, “¿Què canten al Camp Nou al minut 17:14?”, “La Guàrdia Civil es va inventar un poble de Catalunya. Quin?”, “¿Quantes càrregues han fet els Mossos en un any?”. I de sobte, la música canvia i les preguntes es converteixen en més complexes: “¿Què fareu per aprovar els pressupostos?”, “¿Què fareu amb les catorze lleis suspeses del Tribunal Constitucional?”. Cap dels membres del Govern sap respondre a les qüestions sobre política real. I la veu en off que interroga als concursants es dirigeix a Elsa Artadi: “¿Quina és la feina que fa exactament en Quim Torra?”. I la consellera de Presidència i portaveu del Govern s’aixeca directament de la cadira i marxa, conscient que no sap la resposta.

No hi ha cap altra cadena a Espanya, ni pública ni privada, que gosaria clavar unes clatellades polítiques d'aquestes dimensions a la màxima autoritat del país. I encara menys en l'horari de més audiència i en una cadena pública. Per sort, el 'Polònia' i l’humor de l’equip de Minoria Absoluta ha adquirit un prestigi i tanta repercussió que s’ha fet fort. L’èxit els ha blindat. En cas de censura o amonestació, l’escàndol social seria monumental i revertiria contra el censor.

La duresa de l’humor de Toni Soler contra l’absència d’una política efectiva i real i contra l’actitud de la primera autoritat del govern ens ha fet pensar en l’única cosa amb què probablement Toni Soler i Ana Rosa Quintana estarien d’acord: cap dels dos entén per què Quim Torra és president. Deu ser per això que Torra és l’únic president de la Generalitat el clon del qual no ha tingut cap mena de continuïtat fent el monòleg final del 'Polònia' davant del quadre del Tàpies i la senyera.