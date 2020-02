Les sospitosa cancel·lació del Mobile

La cancel·lació del Mobile World Congress a Barcelona obria la majoria d’informatius espanyols, amb permís de la patacada de Joaquín Sabina al caure de l’escenari, que va ser un dels titulars prioritaris en algunes edicions. L’alarmisme i la preocupació pel pànic amb el coronavirus de fa uns dies, s’ha convertit, de cop, en un relat carregat de suspicàcies un cop confirmada la cancel·lació del congrés.

A Antena 3 Noticias destacaven ahir dos elements en el tractament de la notícia. Per una banda, diluïen el que és l’organització empresarial privada del Mobile en el que són les autoritats municipals i autonòmiques, de manera que la cancel·lació del Mobile quedava vinculada a la condició de la catalanitat. Per l'altra, remarcaven la “força major” com a argument de l’organització, que és entès com una estratègia per evitar pagar indemnitzacions. Contraposaven aquesta excusa a les declaracions dels ministres espanyols que advertien que no hi havia raons sanitàries que ho justifiquessin. A aquests ministres no els van anar a buscar quan s’inflava l’alarmisme. La celebració d’un fira tecnològica a Amsterdam amb la presència d’empreses que havien anul·lat la seva participació a Barcelona era presentat amb estranyesa. Mostraven els espanyols a Amsterdam passejant tranquils per aquella fira.

Però on es van alliberar les autèntiques suspicàcies sobre la cancel·lació del Mobile és a Telecinco, on Ana Rosa insistia a assenyalar les autoritats barcelonines i catalanes com a corresponsables del daltabaix: “ ¿Se podría haber hecho mejor? ¿Podrían haber gestionado mejor la crisis?” Amsterdam és la prova perfecta. Des d’allà, un empresari espanyol els exhibia el pot de desinfectant que els havien donat gairebé com un preventiu ridícul en un espai on tothom treballa alegrement. Ana Rosa es reiterava en les seves sospites, buscant els motius pels quals el virus de la por ha afectat únicament Barcelona: “ ¿Por qué el histerismo afecta Barcelona y no Amsterdam? Esto es lo que yo me pregunto...” Al seu costat, Eduardo Inda tenia la solució: “ ¡Porque las autoridades locales de Barcelona son amateurs y de quinta división!” Una altra tertuliana hi veia raons ocultes i, finalment, Inda verbalitzava allò que feia estona que estava latent en el discurs. Anunciava amb rotunditat que el coronavirus era l’excusa perfecta perquè el Mobile pogués marxar de Catalunya per sempre més sense pagar indemnitzacions ni donar explicacions.

La cancel·lació del Mobile s’ha convertit en l’esdeveniment útil per convertir Barcelona (i, per extensió, Catalunya) en una destinació d’elevada incompetència administrativa i política. No ens calen coronavirus xinesos perquè amb la pandèmia de la catalanofòbia a Espanya sempre n’hi ha prou per carregar-se el veí.