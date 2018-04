Targeta vermella per a la reina Letícia

Dimarts a la tarda els informatius ja començaven a furgar en el vídeo del conflicte entre les reines Letícia i Sofia. A 'Sálvame', Belén Esteban hi sucava pa. A La Sexta, a 'Más vale tarde', utilitzaven la imatge d’esquer per mantenir l’audiència atrapada. A la nit, al 'Més 3/24' de Xavier Graset, les imatges de la monarquia van ser el tema d’arrencada. El periodista Jordi Borràs sentenciava: “El vídeo és l’espill d’un estat escleròtic”. El silenci més inquietant s’ha produït a TVE. Mentre tots els informatius d’Espanya tractaven la notícia amb prioritat, el 'Telediario' s’ha mantingut mut. Dimecres al matí 'Los desayunos de TVE' i 'La mañana' garantien el silenci, fins i tot en la secció de cor del segon programa. L’espai de xafarderies 'Corazón', al migdia, en què incloïen notícies de les cases reials europees i fins i tot parlaven de l’operació de maluc del duc d’Edimburg, ni mencionaven la guerra de reines espanyoles. Ana Rosa Quintana obria el magazín amb la notícia i una gran preocupació: “Esto que ha pasado, con la que está cayendo, tiene una trascendencia política”. Pepe Oneto estava escandalitzat amb la princesa Elionor: “¡Hay que respetar a los mayores!” Com més a la dreta carregava el tertulià, més relativitzava el drama: “Es una familia normal”.

Totes les cadenes de televisió que han debatut el conflicte han repetit en bucle l’escena amb moviola inclosa, avançant i aturant la imatge

El plat fort el va servir Alessandro Lecquio, emparentat amb la reialesa, que s’acarnissava amb Letícia en tant que frau previsible com a plebea. A 'Espejo público', tot i prioritzar el cas Puigdemont, també van sucar-hi pa. A 'Las mañanas de Cuatro' guarnien la tertúlia sobre el tema amb música de 'Joc de trons', i a les notícies de Mediaset consultaven un expert en protocol perquè valorés els fets. A 'Al rojo vivo', Xavier Sardà descansava del Procés per analitzar l’escena.

Totes, absolutament totes les cadenes de televisió que han debatut el conflicte en les tertúlies o n’han fet notícia en els informatius, han valorat l’escena utilitzant exactament els mateixos procediments que els programes de futbol i idèntic llenguatge audiovisual: repetició en bucle de l’escena amb moviola inclosa, avançant i aturant la imatge, endarrerint-la i tornant-la a parar, ampliant la zona de conflicte, encerclant-la per remarcar el xoc i descrivint la jugada, fins i tot pressuposant aspectes excessius. El veredicte global: targeta vermella per a Letícia. Joaquín Prat Júnior, copresentador al programa d’Ana Rosa, fins i tot es va situar al costat d’una gran pantalla per narrar la jugada i va comparar els moviments de Letícia per impedir la foto amb els marcatges que patia Maradona dels seus rivals.

L’altre fet comú i rellevant a nivell informatiu ha estat l’extrema prudència dels periodistes especialitzats en la casa reial: passant-hi de puntetes, sense cap mena d’informació i amb una prudència clamorosa. L’autocensura que tots els experts han practicat ha estat periodísticament exasperant. L’hermetisme de la monarquia és un fet, com també ho és la por que continua generant la institució.