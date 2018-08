I la veïna, què n’opina?

Dilluns al vespre al 'Telenotícies' de TV3 informaven de la notícia de l’assaltant de la comissaria de Cornellà que va ser abatut pels Mossos. En una connexió van detallar com la policia havia estat escorcollant el pis de l’atacant, que s’havia acordonat la zona i que els veïns del bloc havien estat desallotjats. Mireia Prats, la reportera, ens deia: “Un cop han tornat, ens parlaven bé del veí i de la veïna dels baixos d’aquest edifici i, per tant, estaven encuriosits i sorpresos. Mai haurien sospitat que hauria passat el que ha passat”. Que els veïns parlessin bé de l’atacant no aporta cap informació sobre la motivació de l’assalt a la comissaria. Si bé citar els veïns de manera genèrica pot aportar una mica de context, recollir declaracions ja és més barroer i innecessari. Al 'Telenotícies' van recollir l'opinió d’una veïna: “Con nosotros se portaba muy bien y era muy amable y muy correcto. Ya he visto a la señora, que ella no tiene culpa ninguna, de nada, y se lo ha cargado todo ella, la pobre”.

Que els veïns parlessin bé de l’atacant no aporta cap informació sobre la motivació de l’assalt a la comissaria

A Telecinco, dilluns al vespre, feien el mateix: preguntar als veïns. “Nos hemos quedado todos a cuadros”, “Él ha querido quitarse de en medio y la salida ha sido esa”, deien. Un parell de veïnes explicaven que fa temps van veure com la dona començava a portar vel i que ella els havia explicat que s’havia fet musulmana. En informacions complementàries, Telecinco afegia que, segons els veïns, l’home pujava de tant en tant en un cotxe de gamma alta i que portava roba elegant.

Les opinions dels veïns són dubtoses, primer, perquè desconeixem la fiabilitat i rigor d’aquestes persones. També perquè trobar-se les càmeres de televisió a la porta de casa pot induir determinats individus a voler fer declaracions més enllà del que en realitat saben per simple afany de protagonisme i tafaneria. Els veïns no només no ajuden a entendre ni aclarir els fets, sinó que per a l’únic que serveixen és per incrementar els prejudicis (ja sigui, en aquest cas, sobre els musulmans o els homosexuals) i reforçar determinats estereotips sobre conductes delictives. Ningú sap del cert què passa a casa dels altres. El celobert o el replà mai no són garantia d’informació fiable. De fet, el llibre d’estil de la CCMA al qual s’ha de cenyir TV3 (apartat 2.3.3.6.2.2.) ho especifica de manera ben clara a l’hora de tractar la informació policial i judicial en fets delictius: "Descartem els testimonis no autoritzats, com ara veïns o coneguts d’una persona, que no aporten coneixements per parlar dels fets que narrem".

Hi ha una prova determinant per no fer-ho. Si heu estat mai en l’infern d’una reunió de veïns, ¿us imagineu que tots ells haguessin d’opinar sobre la vostra vida de parella, les vostres creences, roba, model de cotxe i la vostra manera de ser davant d’unes càmeres de televisió?