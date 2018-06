De violadors a famosos de la tele

Dimecres Ana Rosa Quintana anunciava tot just començar el programa que havien rebut una carta en exclusiva de la víctima de la violació múltiple de la Manada. La periodista la va utilitzar com a esquer tot el matí, dilatant el moment de llegir-la, creant suspens sobre el contingut. Quan va arribar l’hora, Ana Rosa la va llegir a poc a poc i amb música lacrimògena de piano de fons. És obvi que la presentadora està utilitzant aquest cas per treure'n el màxim rèdit televisiu.

Un altre fet preocupant va passar dimarts. Cridava l’atenció com a 'El programa de Ana Rosa' han decidit construir un relat sobre la Manada amb connotacions subliminars cinematogràfiques. Els presentaven d’un en un, cadascun batejat amb un sobrenom, amb efectes de postproducció, música d’acció i com si desfilessin lluint un nou modelet. Recordava l’inici de la pel·lícula ‘Ocean’s Eleven’, un cop tenen tots els integrants de la banda i ens anuncien el paper que tindrà cadascun. A Telecinco presentaven “El Prenda”, “El militar”, “El aspirante”, “El guardia civil” i “El peluquero”. Primer tots junts, amb una veu en off que es fixava en el seu aspecte físic mentre apareixien en ordre ben clenxinats, amb ulleres de sol i avançant entre un eixam de periodistes com si fossin models de passarel·la o estrelles de cine. “A los cinco de la Manada la cárcel les ha transformado, al menos físicamente. Con varios kilos menos, el pelo distinto y un cambio en la forma de vestir, la Manada disfruta de la libertad provisional con una nueva imagen”. El vídeo destil·lava certa fascinació física pels individus, en treia partit visual. Aleshores, com si fos una pel·lícula, un rètol amb lletres enormes posava el sobrenom de cadascun d’ells al costat de la seva cara i el mostrava avançant entre un eixam de micròfons a càmera lenta i amb música de fons fins que s’aturava la imatge, com si fos un actor de moda. Després, el pla quedava tintat en blanc i negre i només es mantenia en color el rostre del violador. Una veu en off resumia els detalls: “EL PRENDA: Con 25 kilos menos, un nuevo corte de pelo y la ropa con la que viste está irreconocible”, per exemple. I així amb els diversos membres de la Manada. D'aquesta manera de presentar-los es desprèn una recerca de la telegènia dels personatges. Si fins ara només es tenia d’ells les fotos pertorbadores de les seves xarxes socials i la fitxa policial, ara semblen famosos perseguits per paparazzis a qui s’analitza el pentinat i la roba, com si fossin ‘tronistas’ de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o concursants de ‘Gran Hermano’. El llenguatge televisiu connota els valors que associem als personatges i pot provocar confusió. Aquesta vegada l’espectacle està fagocitant, a poc a poc, el delicte. Som davant d'un procés molt inquietant que converteix els violadors en nous personatges televisius.