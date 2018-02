Els conflictes d’interès: una altra lectura

Fer front a un fenomen no implica eliminar-lo, sinó aproximar-s’hi de manera consonant a la seva naturalesa. Com recull molt bé la definició de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), un conflicte d’interès és “tota situació de risc en què l’interès particular d’una persona podria interferir en l’exercici adequat del seu discerniment professional en nom d’una altra, que, legítimament, confia en aquell judici”. Es tracta d’un fenomen, doncs, que pot aflorar en persones de contextos laborals molt variats: el metge que, per actualitzar-se en el coneixement dels nous tractaments, acceptar assistir a un curs subvencionat per la indústria farmacèutica, i es troba en la tessitura quotidiana de prescriure fàrmacs als seus pacients; el periodista, a cavall entre el deure d’una transmissió d’informació contrastada i les seves simpaties ideològiques personals; o el mestre que, havent participat en la redacció d’un llibre de text, es troba en situació d’exercir el seu vot en un claustre celebrat per determinar els materials didàctics del curs següent, entre els quals concursa el seu llibre. La descripció de l’OAC copsa a la perfecció l’ontologia particular dels conflictes d’interès: situacions de corrupció en potència, i no pas en acte. La distinció és crucial per comprendre la naturalesa moral d’aquests conflictes i poder determinar, així, quina és l’aproximació institucional òptima.

Lluny del que unes primeres intuïcions ens podrien portar a pensar, els conflictes d’interès no són negatius per se. Es tracta, més aviat, de situacions intrínseques a l’existència humana i que, per tant, la defineixen. En tant que inevitables, doncs, tenim la responsabilitat de gestionar, i no pas de rebutjar, els conflictes d’interès. A escala institucional, això s’ha de traduir en l’afavoriment, més enllà de la cultura de la sanció, d’una cultura de la gestió. En aquest context, la penalització com a eina reguladora s’hauria de reservar, exclusivament, per als actes de corrupció efectiva, és a dir, conflictes d’interès mal resolts.

La correcta gestió de qualsevol fenomen requereix conèixer-lo en tota la seva complexitat, una exigència àrdua en el cas dels conflictes d’interès, atesa la diversitat de formes en què poden aparèixer. Aquesta diversitat té a veure, d’una banda, amb els elements que poden entrar en conflicte (interès públic vs. interès particular -sigui pecuniari, social, ideològic, etc- o deure públic vs. deure particular), i, de l’altra, amb la naturalesa de la confrontació (real, potencial o aparent).

Actualment, les institucions públiques, quan es troben davant de conflictes d’interès potencials, tendeixen a abstenir-se

Els conflictes d’interès reals i potencials suposen la presència d’un interès particular que podria esbiaixar el discerniment professional d’un individu, de facto o en un futur, respectivament, en funció de si el subjecte ja està en la situació d’haver de prendre una decisió o no. Els conflictes d’interès aparents, en canvi, no involucren cap interès particular per part del subjecte, però podria semblar-ho raonablement. Si en un concurs obert es presenta un individu amb els mateixos cognoms que el responsable de contractació, però entre ells no hi ha realment cap vincle de parentiu, el conflicte d’interès és aparent. Ara bé, si el responsable de la contractació ha iniciat una relació sentimental amb un dels candidats que concorren en el concurs, aleshores té un conflicte d’interès real. Si el subjecte amb funcions de contractació a l’ajuntament té moltes coneixences personals en l’àmbit de la construcció però no hi ha cap convocatòria oberta, com que no ha de prendre cap decisió, no té un conflicte d’interès real. Sí que té, en canvi, un conflicte d’interès potencial, perquè en futures licitacions les seves coneixences poden arribar a influir en el seu discerniment professional.

La dicotomia entre conflicte real i aparent és important perquè, si bé tots dos suposen perjudicis per a la confiança pública i la imatge d’integritat institucional per igual, requereixen estratègies de gestió diferents. En efecte, ser conscient de la naturalesa dels conflictes d’interès, així com la varietat de les seves formes i, per tant, saber-los detectar i classificar, és imprescindible per fer-ne una gestió correcta.

Actualment, les institucions públiques, quan es troben davant de conflictes d’interès potencials, tendeixen a abstenir-se, atès que el focus d’atenció se centra restringidament en els conflictes d’interès reals. Aquest recurs pot resultar insuficient per afrontar el fenomen dels conflictes d’interès en totes les seves formes. Així, per exemple, l’abstenció és inoperativa en relació als conflictes d’interès aparents, ja que necessiten una explicitació capaç de dilucidar els mals entesos. Fins i tot, en moltes ocasions, resulta ineficient per resoldre els mateixos conflictes d’interès reals, ja que podria consistir en un mer trasllat del conflicte. Per exemple, el mestre autor del manual que delega en un company l’elecció o no del llibre, posa aquest company en un conflicte d’interès. Més primordialment, però, el problema de l’abstenció és que dista molt de ser la línia d’actuació per antonomàsia en la gestió dels conflictes d’interès, que hauria de ser la seva prevenció. De cara a aquest objectiu, calen anàlisis de les principals àrees de risc i cursos de formació, així com la introducció de testos per a l’autodetecció. Les assessories de riscos penals ( compliance) hi ajuden, sovint des de la cultura de la por.

En definitiva, com passa amb tots els aspectes de la condició humana que desperten por i malfiança, els conflictes d’interès han de ser, en última instància, afrontats des del sentit comú (és a dir, amb sensatesa, transparència i en comunitat). El nostre deure té a veure amb la presa de responsabilitat de la nostra condició d’humans, que consisteix a gestionar-los acuradament en un acte de reafirmació de la nostra llibertat.