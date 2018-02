Moreno i Piqué: per fi, un derbi

SI ELS JUGADORS on han de parlar és al camp, Piqué va complir: el seu gol al minut 83 va salvar la imbatibilitat a la Lliga i l’honra dels culers a Cornellà. I després d’això ve la resta: Piqué va fer el gest de fer callar la grada, la grada el va insultar, Gerard Moreno li va fer una entrada dura i es va acabar un partit disputat sota un aiguat i sobre una piscina. O sigui, un derbi. Abans Moreno havia marcat i havia petonejat l’escut, com correspon. Piqué i Moreno: tots dos jugarien els derbis de franc. A vegades sembla com si els pericos, més acostumats a la indiferència que a la bel·ligerància dels culers, ja no distingissin entre provocació i rivalitat. Si insultes, no t’estranyis que el rival et faci callar, sobretot quan t’ha aixafat la guitarra.