260x366 ‘El Mundo’ ja demana un canvi de règim auspiciat per Vox ‘El Mundo’ ja demana un canvi de règim auspiciat per Vox

BARREJAR ELS conceptes règim i Vox és perillós, perquè en mesclar les dues paraules hom no s’imagina Santiago Abascal reduint hidrats i menjant més fruita. Més aviat es pensa en la destrucció de la democràcia. Per això el titular de l’editorial d’ El Mundo, en ple cataclisme andalús, sobta: “El canvi votat és de règim”. Ho fa per denunciar l’hegemonia del PSOE andalús -el vell règim- i per demanar el pas a un de nou, però la novetat no és tranquil·litzadora: “Sense els vots de Vox, partit populista de dretes, no és possible capgirar el règim; el fariseisme del PSOE davant d’aquesta opció delata el cinisme de qui estava disposat a pactar amb Endavant Andalusia, partit populista d’esquerra”. El diari compra la fal·làcia que Podem i Vox són el mateix per blanquejar la ultradreta. Però compte, que és conscient de què significa portar Vox a les institucions: “És la responsabilitat de PP i Cs un programa que posi límit a tota condició radical”. És a dir: que posin el llop a cuidar les gallines però li donin un iogurt perquè no se les mengi.

SÁNCHEZ I EL LLOP

Per si en quedava cap dubte, El Mundo tem molt més Pedro Sánchez que Vox. I tot perquè el president espanyol va atrevir-se a insinuar que la inviolabilitat del rei és plantejable. Aquesta simple frase, matisada posteriorment, porta El Mundo a dir que l’executiu està en “xoc” i que Sánchez està “soscavant la Constitució”. I acaba, en un altre editorial dedicat al tema: “És una altra penosa prova de l’estat de descomposició en què es troba aquest govern. Sánchez ha de convocar eleccions ja per frenar el greu deteriorament de les institucions democràtiques”. Només li falta desitjar que els comicis permetin a Vox entrar al Congrés. Més que plantejar-se el deteriorament de les institucions democràtiques, caldria patir per la salut d’algunes institucions periodístiques.