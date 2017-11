No hi ha cosa bona que l’esperit de baixesa no puga arribar a fer-ne un mal us. ¿Hi ha res més alt, més purificador, que la música?¿Hi ha res més enginyós i més útil que la maquinària? ¿I hi ha res més baix, més estúpid i més embrutidor que el piano de manubri? Quan per sota el meu balcó passa lentament el pobre ceguet bufant a grans pitrades en l’abonyegada trompa, fent-ne sortir unes notes desesperades de no trobar al nàixer el bon punt d’afinació que convindria a la llur naturalesa, però dibuixant al capdavall amb pena i dolor el punteig d’un vals que es va posant melancòlic, jo saludo del fons del meu cor al pobre artista i li dono de bon grat la meva almoina. [...] Però quan, sia anant pel carrer, sia des del balcó, o en lo més recòndit de casa meva que em refugiï, m’hi persegueix el martelleig escandalós del piano de manubri, que té tota la freda brutalitat de la màquina i tota la petulància de l’autòmat sense ànima que estrafà baixament les obres d’una art baixa; [...] me sento tot admirat de que els alts genis de Beethoven i de Newton s’hagin arribat a combinar de tan estranya manera a través de la baixesa humana. No em digueu que això al poble li plau, cortesans explotadors del poble. [...] Així és com li plau al poble la vostra música amb màquina, cortesans i explotadors del poble; així l’eduqueu per a exercitar els seus drets en la plaça de toros i en la taverna: així el voleu perquè, segons us convinga, aclami la vostra oratòria també de manubri, o fugi com un ramat de moltons davant de quatre guàrdies civils. El poble té un bon sentit que vosaltres no teniu, i mostra ingènuament el bé o el mal que rep de cada cosa: no totes les músiques són iguals: és clar que les anima totes perquè té set de goigs artístics i no es detura a mirar la puresa de la font, i, si no n’hi doneu d’altres s’engrescarà amb les rastelleres de notes que salten d’una màquina; mireu’s-el bé, que ell no us dissimularà pas la quantitat i la mena de goig que rep. Jo, cada vegada que sento un piano de manubri, de bona gana, segons el mal que em fa a mi, l’esbotzaria d’una puntada de peu; i quan veig la mena de gust que molta pobra gent hi troben, de bona gana faria agafar els empresaris d’una tal empresa entregant-los a la justícia perquè els castigués com s’hauria de castigar a tots els que venen aliments falsificats i verinosos; però quan me diuen que els tals exerceixen una indústria lícita i que paguen contribució a la ciutat per turmentar-la i pervertir-la, llavors de bona gana faria una causa criminal a l’Ajuntament. [...]