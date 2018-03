Un National Geographic ibèric i postmodern

“T amara, una mujer que en una mano sostiene un rosario y con la otra crea un fondo de armario ”. La frase, brillant, era un dels rodolins que pronunciava Bertín Osborne per presentar la seva convidada a Telecinco, a Mi casa es la tuya. Era Tamara Falcó, filla d’Isabel Preysler y el marquès de Griñón. L’estultícia de la conversa era un imant que t’impedia canviar de canal.

L’entrevista es va desenvolupar al costat d’una piscina interior, mentre la noia acariciava un caniche que duia un llaç rosa a l’orella. “ Como venías hoy, ayer vinieron los de la peluquería a peinarlo ”, li deia Tamara Falcó ensenyant-li el gos.

Va ser dels programes en què Bertín menys va haver d’obrir la boca. Tamara explicava com va ser l’arribada de Mario Vargas Llosa a casa seva. “ Es que es premio Nobel, y jo... es que dirías... qué pereza tener un premio Nobel en casa ¿no?, que tienes que estar todo el día haciéndote la inteligente o yo qué sé. Y en cambio siempre te hace sentir bien y siempre tiene una palabra amable ”. “ Como es escritor le encanta hablar con el jardinero. Es que... o sea, es genial, pero una persona genial de verdad, y tiene una vida apasionante. Ha sido político, ha sid o, no sé… ha vivido en todas partes ”. “ A mi madre le ha ido muy bien porque mi madre si fuera por ella iría de cena de postín en postín, ¿sabes? Es lo que le gusta, es su tendencia. Pero Mario la hace ir al cine, coger un taxi, irse a París... La hace vivir la vida. Es bien educado y es una maravilla ”.

Tamara utilitzava la paraula tío per referir-se als altres marits de la seva mare. Julio Iglesias era “ el tío Julio ” i Miguel Boyer era “ el tío Miguel ”. La noia va recordar com li va venir la seva vocació religiosa: “ A mí solo me faltaban los cuernos y un rabo. Tío Miguel era del Partido Socialista, ¿no?, y yo crecí en un ambiente que era ateo. Pero mi abuela materna era muy creyente y, pues nada, tuve una llamada superfuerte. Mi padre me llamó para que pasara dos semanas con él en el campo y me fui a buscar l ectura de verano. Y me encuentro con la Biblia iluminada en La Casa del Libro ”. Tamara explicava les seves lectures: “ Me leí el Antiguo Testamento y luego me leí el Nuevo Testamento. Pero, o sea, el Nuevo Testamento es el que dicen en misa… por eso, como ya lo vivo en vivo y en directo, pues ya no sé... ”

Un exemple clar de la tonteria social, la superficialitat i la buidor. Telecinco, que ens té acostumats a vendre’ns el reality com si fossin suposats fragments d’autenticitat de les vides dels altres, aquesta vegada ens va obrir una finestra a la vida dels veritables pijos. Va ser una mena de lobotomia televisiva. Sense pretendre-ho, va ser un documental sobre espècimens humans, un National Geographic ibèric i postmodern. Un aparador de la marca Espanya més pura i elitista: el senyoret andalús i la noblesa urbanita junts al servei de la tele més xarona. Fascinant.