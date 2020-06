ABANSD’ARA

El ‘New Yorker’ (1962)

De l’article de Pla (Palafrugell, 1897-1981) publicat en tal data com avui a Destino (9-VI-1962). A propòsit de la revista The New Yorker, Pla va divagar sobre la seva peculiar teoria de la premsa en aquesta peça del Calendario sin fechas. Era una secció setmanal molt popular als anys 60 entre lectors inquiets que enyoraven el Mirador d’abans de la guerra.