Ni Notre-Dame poden deixar en pau

Notre-Dame és una catedral, però la seva importància supera de llarg el caràcter cristià del temple. Al capdavall, és a la ciutat de la Il·lustració i de l’amor passional, és a dir, del pecat i del pecat. I, tanmateix, l’’Abc’ titula: “Crema Notre-Dame, memòria cristiana d’Europa”. I ‘La Razón’, fent un joc amb l’avantítol: “Crema Notre-Dame, el símbol del cristianisme a Europa”. Són els dos únics diaris que he trobat on subratllen específicament la part religiosa de la cosa. Allà on 'La Vanguardia' parla de “símbol europeu” i ‘El País’ de “símbol de la cultura europea”, els dos diaris de la caverna juguen la carta cristiana. Seria absurd amagar la religiositat associada a una catedral. Però quan l''Abc' i 'La Razón' emfatitzen això, s’infereix un subtext contrari al multiculturalisme. Hi ha un tel islamòfob, en la formulació. És un titular que plaurà al votant de Vox, vaja. Miro portades franceses i italianes i arreu es parla d’un patrimoni de la humanitat. Es busca la solidaritat amb el dol per la catedral malmesa, no pas la separació i l’exclusió típica de la caverna. La caverna apel·la al cristianisme, sí, però a la manera dels mercaders del temple de la informació: obliden que 'comunió' vol dir “participació d’allò que és comú” i que, per als veritables cristians descalços, tothom hi és benvingut.

Sanchisme

Hem rigut (ni que fos per no plorar) amb el marianisme i la seva proverbial indefinició tòpicament gallega. Però, què me’n diuen del Sanchisme? 'El Periódico' diu a la seva primera pàgina que l’oferta del PSOE és “Més autogovern, sí; autodeterminació, no”. A la de l’ARA, en canvi, s’hi diu que només acceptarà els vots d’ERC si són “sense contrapartides”. I a 'El Mundo' s’explica que “Sánchez intenta ocultar el seu projecte d’Espanya plurinacional”. Triï i remeni: segur que hi ha un Sánchez per a vostè.