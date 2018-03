No fa gràcia

És una trucada privada. Quin servei secret la deu haver filtrat a la televisió afí oportunament? Algú podria dir fins i tot que, finalment, no és una acusació de corrupció, ni violència física, però ningú no ho diu. El debat s’intensifica entre els partidaris de publicar les paraules del secretari d’Hisenda i els que mantenen que cal respectar el dret a la privacitat de les comunicacions. Després d’intensos minuts de debat intern, com el que es produeix tantes vegades en el cas de fotografies, la conversa de Lluís Salvadó es publica per interès informatiu i per la seva repercussió política òbvia. La conclusió és que és important i no fa cap gràcia. La conversa deixa en evidència el menyspreu amb què es parla de les dones, com se les cosifica, com la grolleria es premia amb una d’aquelles gran rialles còmplices que tant uneixen. Malauradament, el menysteniment de les dones que mostra aquest diàleg testosterònic no és tan extraordinari. Pregunteu-vos a quantes converses d’aquest tipus heu assistit, ¿quants cops no heu rigut o heu demanat una rectificació de la grolleria a l’interlocutor? En el terreny que hi ha entre els partidaris de la visió mariana de la dona, que la veu com una verge encarregada de la procreació, i la cosificació sexual, hi ha el progrés de la nostra societat. El respecte és la suma de moltes decisions que es prenen cada dia. Les paraules importen i construeixen els nostres codis de relació en l’àmbit públic i privat.