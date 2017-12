No, no és una campanya electoral en condicions democràtiques normals

La situació política que vivim està lluny de qualsevol normalitat democràtica. No és normalitat democràtica ni des del punt de vista d’aquella normalitat que pot representar el líder del PP a Catalunya, que es preguntava públicament per què els sobiranistes es presentaran a unes eleccions tan atípiques. Els catalans ens hem acostumat des de fa alguns anys a viure una permanent anomalia, però les quotes de surrealisme i injustícia han arribat a un punt que reclama la denúncia més ferma i permanent.

Ahir dues conselleres i quatre consellers de la Generalitat van sortir de la presó. Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Carles Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull havien sigut cessats per un govern espanyol que ha suspès l’autogovern amb l’ajuda de Cs i el PSC-PSOE i en virtut de l’article 155 de la Constitució. Una mesura que interpreta la carta magna de manera més que qüestionable per a alguns constitucionalistes rellevants, que viuen allunyats de Madrid. Sis representants polítics van sortir de la presó amb una fiança de 100.000 euros, però el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hi va deixar dins el vicepresident, Oriol Junqueras, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, i l’exlíder de l’ANC, Jordi Sànchez, i el líder d’Òmnium, Jordi Cuixart.

Per tant, la campanya de les eleccions del 21 de desembre ha començat amb el principal candidat d’ERC empresonat i el candidat de JxCat a Bèlgica a l’espera de la decisió dels jutges sobre el seu lliurament a la justícia espanyola. Oriol Junqueras serà el gran absent i Carles Puigdemont una presència que arribarà a través d’un plasma connectat amb Brussel·les. La resta de partits podran, en canvi, actuar en condicions d’avantatge i fer la campanya sense entrebancs. Tot i això, les urnes sempre s’han d’omplir de vots i ningú no té la partida guanyada abans de jugar-la.

L’enquesta del CIS publicada ahir indica uns resultats ajustats per al primer lloc entre Esquerra Republicana i Ciutadans. Les eleccions del 21-D seran les més atípiques de la democràcia espanyola i probablement les que tindran conseqüències més determinants per a Catalunya. Per això, no hi ha dubte que cal cridar a anar a votar malgrat les condicions extraordinàries en què es faran la campanya i la jornada electoral. El 21 de desembre tot estarà en joc.