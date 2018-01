No entenen ni el perquè de l’èxit de TV3

SI BUSQUEN EL MAPA de les televisions líders el 2017 a cada autonomia, es trobaran moltes Tele 5 i moltes Antena 3, i a Catalunya, TV3. A Espanya hi ha la idea (o la mania) molt estesa que esborrant TV3 s’acabaria més ràpidament el fet diferencial. Certament, que sigui líder una televisió com la catalana, que està rodejada per tot arreu d’emissores que emeten des de Madrid i en castellà, constitueix una prova moderna i tossuda de l’existència d’un país que no necessita passar per la capital de l’Estat per informar-se o per entretenir-se. Però què va ser primer, Catalunya o TV3? TV3 sol estar ben feta, sí, però la raó de fons que explica el seu èxit és preexistent: primer hi havia un país i després va venir la televisió a confirmar-ho amb el consum dels seus teleespectadors. Tornen a confondre els efectes amb les causes. I no paren de fer mal.