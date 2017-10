El 155 no funcionaria a Catalunya

AIXÒ QUE COPIO és literal d’un diari espanyol, aquest dimarts: “No és clar que el 155 funcioni, per la resistència de Catalunya, la falta de temps i la precarietat de l’Estat al territori hostil”. Estem d’acord: no és gens clar. Però el més revelador és això de l’Estat en “territori hostil”. Vol dir que no han cregut mai que la Generalitat (prestadora de serveis bàsics com la sanitat o l’educació) sigui Estat, ni el català una llengua espanyola, ni els Mossos una policia igual que la Policia Nacional, i vol dir contemplar Catalunya com un país estranger que cal conquerir. Així parlen de nosaltres a les teles espanyoles, borratxes de nacionalisme. Ho dius a un estranger i al·lucina: al port més important d’Espanya (el de la ciutat més cosmopolita de tot el país) han de tenir-hi un vaixell atracat amb 11.000 policies per garantir la unitat. El que és clar que no funciona és Espanya.