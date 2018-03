No ha sigut un 8 de març més

JO NO SÉ si aquest dijous “durarà anys”, com he llegit en un dels milers de missatges que corrien per la xarxa, però és evident que la jornada d’aquest 8 de març no ha sigut com les altres. Aquesta vegada hi havia una barreja de festa i de protesta i “hi havia ganes” de vaga. Potser en una societat mediàtica com la nostra, una campanya com el #MeeToo, tan popular i tan reconeixible en la seva denúncia de fets que tots hem vist o hem sabut alguna vegada, ha actuat com a preparador del terreny psicològic que ha acabat amb l’explosió ciutadana d’aquest dijous. Està per veure què en farem a partir d’ara de tota aquesta presa de consciència, però no crec que, després del 8 de març del 2018, quedi un home que no s’hagi assabentat que el que en podríem dir malestar de gènere és, de fet, malestar del gènere humà.