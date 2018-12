No habléis más en latín

[...]

La abstención en el conjunto del Estado [en el referèndum constitucional] es preocupante y lógica. Para conseguirla se han sumado factores muy diversos que van desde la herencia de desidia ademocrática dejada por el franquismo hasta la irritación activa y militante de los asqueados por los procedimientos de la transición. La abstención es fruto principal de la política asexuada de UCD y fruto marginal de errores de procedimiento muy graves cometidos por los partidos democráticos, por los partidos de la izquierda precariamente establecida. UCD no tenía otro procedimiento posible. Fue una fuerza política providencial para la derecha, nacida para activar, pero también para poner en sordina la transición. UCD nació en los pasillos y, lógicamente, tenía que hacer política de pasillos. Ni el PSOE ni los comunistas estuvieron jamás en condiciones de poder rechazar el planteamiento y el territorio que les ofrecía UCD para la discusión de la jugada, pero sí pudieron utilizar los pasillos para negociar con UCD y la calle para convertir el lenguaje de pasillos en lenguaje de calle. Durante meses y meses, la elaboración de la Constitución se convirtió en una misa privada o en una dramática sesión de ruleta donde los partidos políticos se jugaban tácticamente principios por los que habían combatido cuarenta años. Todos tenían su lógica. Como tienen su lógica los que subastan pescado en las lonjas, pero el público no entiende sus salmodias, sus bisbiseos, ni el lenguaje ni el ritual de la subasta. Si la mujer del César no sólo ha de ser honrada, sino también parecerlo, los partidos democráticos no sólo han de serlo, sino también parecerlo. Y sobre todo en precarias realidades democráticas como la española, donde la mayor parte de los partidos democráticos eran como recién llegados para la inmensa mayoría del público, incluso para buena parte de sus electores potenciales. [...] Los partidos de izquierda trataron de evitar todo lo que pudiera ser provocación y confusión, y fatalmente creaban desconcierto, desconfianza, cansancio, abandono. La izquierda había caído en el error de recurrir al predominio de los sacerdotes y al uso del latín. [...] Ha de cambiar una concepción de la relación de los partidos democráticos y las masas, de los partidos democráticos y sus bases. La elevada abstención es una señal de alarma que debe alarmar incluso a los que se han abstenido, en muchos casos pensando en una mera actitud testimonial sin consecuencias políticas importantes. Los resultados del referéndum demuestran que la ultraderecha no tiene presencia electoral inquietante. Que lo realmente inquietante es el desencanto, muchas veces herido y dolorido, de quienes tenían que haber sido agentes y clientes de la democracia. […]