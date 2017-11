No són milers, són centenars de milers de manifestants

LA GUÀRDIA URBANA va dir que la manifestació de SCC del 29 d’octubre -amb incidents feixistes, però ara no ve al cas- va aplegar 300.000 individus. ¿Títol d’ El País a la seva web? “Centenars de milers de persones marxen per donar suport al 155”. La Guàrdia Urbana va dir ahir que la manifestació en favor dels presos polítics havia congregat 750.000 persones. Títol d’ El País? “Milers de persones demanen a Barcelona l’alliberament dels exconsellers i els Jordis”. També La Razón parlava en el seu titular de “milers de persones”. El 9 d’octubre, una manifestació impulsada per SCC -també amb incidents feixistes, vaja- tenia una assistència de 350.000 persones, sempre segons la Guàrdia Urbana. ¿Com titulava el diari de Planeta? “Un milió de crits contra el silenci”. Tècnicament és correcte. Com dir, per exemple, que el cervell humà té milers de neurones. Concretament, vuitanta-sis milions de milers de neurones. Alguna menys els qui ens cremem les celles llegint segons què. En tot cas, i a tall de comparació, La Vanguardia avalava les dades del cos policial, la qual cosa tenia sentit després de constatar que el carrer de la Marina era ple de gom a gom en els tres quilòmetres que van de la Travessera de Gràcia a l’avinguda Icària: “750.000 persones es manifesten per demanar la llibertat dels exconsellers i els Jordis”.

(Coda: Potser sobreinterpreto, però diria que hi havia mala bava en el segon titular d’ El Periódico a la seva web. Deia: “Puigdemont, des de Brussel·les: «No ens deixarem atemorir»”. Aquesta acotació té un valor informatiu, perquè fa notar la seva absència. Però també assenyala una contradicció entre el missatge de coratge i la crua realitat: si arriba a posar els peus a Espanya, l’emmanillaran. És una manera subtil de parlar de covardia, en comptes d’amenaça i repressió.)