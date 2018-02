No cal xutar a porta per fer un futbol excels

260x366 Ernesto Valverde, contra el València / EFE Ernesto Valverde, contra el València / EFE

No tot són gols, en el futbol. A la primera part, el Barça va jugar un dels millors futbols que recordo en molt de temps, i sense marcar cap gol. De fet, no va ni xutar entre els tres pals del porter Jaume Domènech. Ara bé, sense pràcticament inquietar la porteria del València, i només creant perill amb una centrada d’Iniesta que es va passejar per la línia de gol, el conjunt d’Ernesto Valverde va fer una exhibició futbolística de primer nivell. L’exercici defensiu dels blaugranes, amb una intensitat i una concentració immillorables, va convertir el rival -tercer a la Lliga- en un equip incapaç de creuar el mig del camp. El Barça va fer un rondo gegant, i no perquè es dediqués a passar-se la pilota en zona de seguretat, sinó perquè mossegava com un llop insaciable.

Fins al temps d’afegit, els valencianistes no van trepitjar àrea rival. Fins al punt que abans del descans menys del 9% del joc s’havia disputat a la zona defensiva del Barça. La pressió era perfecta. Rakitic i Busquets es feien un tip de robar a prop de Domènech, i Piqué i Umtiti van anticipar-se en tot moment, anul·lant la velocitat de Rodrigo i Vietto. Això sí, també s’ha de dir, el València, incapaç de trenar tres passades consecutives, no va descompondre’s en cap moment i va minimitzar el talent innegable del Barça.

És evident que el gol dona significat al futbol, i acaba marcant la línia entre l’èxit i el fracàs, però els primers 45 minuts són un exercici que permet a l’aficionat culer mirar el final de temporada amb extrem optimisme. Amb aquest equip -amb Messi- el talent sempre hi és. L’actitud és el fet diferencial. I les ganes de mossegar del Barça ahir, en un dia fred i amb l’estadi semibuit, són la millor demostració que això va de debò.

Amb un inici de temporada difícil, amb un joc que no enamorava, Valverde va mantenir la calma, fidel a les seves idees, per anar construint un equip sòlid que ha arribat a aquesta fase de la temporada jugant bé fins i tot quan ni xuta a la porteria rival.