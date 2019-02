Normalització lingüística i identitat nacional

La llengua és la senya d’identitat més clara -potser l’única- amb què els catalans som reconeguts i ens reconeixem nosaltres mateixos. Sense la llengua, no existiria la comunitat catalana, ja que la gran diversitat en el procés històric, social i econòmic i en les manifestacions religioses, folklòriques i de cultura popular en general, no constituiria un bagatge comú si no fos vehiculada per una única llengua, que ens ha configurat com a poble. [...] El fet de no haver entrat a l’Europa dels estats amb personalitat pròpia ens ha privat dels referents simbòlics i culturals que permeteren la identificació estat=nació: llengua oficial, himne, bandera, i també la particular visió del món i de la pròpia història que dóna el fet de viure dins un mateix marc jurídic i administratiu. [...] En canvi, tots hem participat, al llarg de segles, dels referents estatals, presos d’una altra nació, que ens presenten com a part integrant d’una unitat diferenciada, anomenada Espanya, entre les altres unitats estatals que constitueixen Europa. No és d’estranyar, doncs, que la consciència d’identitat nacional referida al conjunt dels Països Catalans, sigui inexistent. [...] L’Europa del segle XX [...] és un mosaic d’estats sorgits de les dues guerres mundials, en què les fronteres polítiques no coincideixen gairebé mai amb les lingüístiques i s’han imposat en molts casos a uns pobles de personalitat ben definida, amb referents nacionals o estatals que semblaven inamovibles. Per això al nacionalisme històric de supervivència, de pobles que s’han resistit a una llarga uniformització estatal, com el basc i el català, s’ha afegit, sobretot als països de l’Est europeu, el d’altres pobles sotmesos recentment, que tenen molt viva la consciència de la seva identitat i en reclamen el reconeixement. D’aquest mosaic ha de sorgir l’Europa del segle XXI, sens dubte diferent del projecte de l’Europa occidental. En resum: la identitat catalana, tan sovint precària i amenaçada de desmembració, ha tingut sempre en la llengua el seu suport essencial, i continua tenint-l’hi avui. La normalització lingüística és, doncs, l’única via de recobrament de la identitat nacional, només practicable si som capaços de salvaguardar- ne la unitat. [...] La tasca ineludible dels nacionalistes catalans en aquest moment històric és impulsar, a més de la nostra normalització, el pacte lingüístic -estatal primer, europeu més tard- que ho faci possible. Sóc conscient que el meu punt de vista sobre el nacionalisme català a la fi del segle XX, serà molt difícilment acceptat pel nacionalisme català pro independentista, i més encara pel nacionalisme centralista espanyol i per la gran massa no conscienciada dels Països Catalans. Però estic convençuda que és l’únic projecte que no és incompatible amb la realitat catalana i espanyola actual i que ens pot conduir a una Europa dels pobles on el conjunt de la comunitat catalana vegi reconeguda la seva personalitat.