Nous amos de la HBO: no la convertiu en Netflix bis

La HBO ha canviat de propietaris. Els nous amos són la gegantina companyia telefònica AT&T, que va pagar 85.400 milions de dòlars per quedar-se l’imperi de continguts Time Warner, del qual la plataforma de sèries és només una peça més. I tot i que, en la fase de festeig, els directius de la teleco van assegurar que no interferirien en la gestió de la HBO, un cop consumat el matrimoni el to d’AT&T ha canviat radicalment.

La setmana passada, el nou supervisor de la HBO, John Stankey, va reunir-se amb uns cent cinquanta treballadors de la cadena per debatre el futur de la plataforma. A l’escenari de l’auditori també hi havia Richard Plepler, que es manté com a director, avalat pel prestigi que conciten les seves sigles (i per uns guanys de 6.000 milions de dòlars en els últims tres anys). La reunió va ser tensa, tenint en compte que Stankey -després de les preceptives tustades a l’esquena de felicitació- va suggerir que la HBO havia de ser més transversal i arribar a nous públics, però també aconseguir que els abonats que ja té s’hi estiguin més hores connectats.

En cap moment es va pronunciar la paraula tabú -Netflix-, però es va fer evident que els nous propietaris volen aproximar la HBO al model de la seva principal competidora. És a dir, produir molt i molt diferent. Pesca d’arrossegament, producció de xurreria. Afavorir el consum seriat, amb sèries que es pengen de cop i es poden deglutir de tres en tres episodis. Res a veure amb el model HBO, on les sèries són més denses i arriscades. En totes dues plataformes hi ha sèries boníssimes però diria que només a la HBO es fa evident que al centre del procés productiu hi ha el creador i la seva visió.

Perquè la HBO pugui competir amb Netflix en camp obert, hauria de multiplicar per quatre el seu pressupost, ja que gasta 2.000 milions de dòlars anuals en continguts, pels 8.000 milions del seu competidor. I Stankey ja va prometre més diners, però aquest pot ser un caramel enverinat, perquè no sempre més és millor. Sobretot en una empresa amb una línia ben definida i que genera proporcionalment més beneficis que Netflix.

Suposo que els directius d’AT&T deuen tenir completíssims estudis de mercats que demostren la conveniència de la seva estratègia. Però la teleco està operant en un mercat -el de la creació- que té normes no sempre traslladables a un Excel. I, en tot cas, encara que surti bé la jugada hi ha un risc per als serièfils: que es perdi el plus de qualitat artística i personalitat que, al meu entendre i amb excepcions, tenen encara les sèries de la HBO.