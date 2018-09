L’1 d’Octubre, Solana i la placa de la UPF

La Universitat Pompeu Fabra va donar el nom de “plaça de l’1 d’Octubre de 2017” a l’espai central del campus de la Ciutadella, a Barcelona. Javier Solana va comentar divendres a Twitter: “Esperava més del claustre de la UPF. M’equivocava”. No va dir què el decep, però sabem què va ser l’1 d’Octubre: 2.262.424 persones votant i protegint les urnes perquè votessin els del sí i els del no, mentre eren atacats per milers de policies enviats expressament com a única resposta de l’Estat (al segle XXI, a la UE!). Per això no volen plaques i les imatges se’ls fan insofribles, perquè descriuen el millor de la societat catalana i retraten el pitjor de l’estat espanyol. A la BBC i a la CNN no podien ocultar la indignació. Entenc que li sàpiga greu a Solana, però ell és el polític espanyol amb més hores de vol en conflictes internacionals. Quina sortida proposa, l’“ A por ellos! ”? Si a ell el decep una placa, a milions de catalans (també no independentistes) els va escruixir, en cos i ànima, la violència de l’Estat.