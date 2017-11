Onze demòcrates dormen aquesta nit a la presó

La justícia se suposa que ha de ser cega, una qüestió gairebé tècnica, però en el cas que afecta els polítics i activistes catalans independentistes hi ha moltes coses que grinyolen. Ahir es va veure una diferència clara entre l’actitud del jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, i la de la magistrada Carmen Lamela, de l’Audiència Nacional, que va enviar a la presó vuit membres del Govern després d’haver-los citat 24 hores abans i sense temps per articular una estratègia de defensa processal.

Llarena, en canvi, va decretar presó eludible sota fiança de 150.000 euros per a Carme Forcadell, que aquesta nit ha dormit entre reixes, i una fiança de 25.000 euros per a Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet, mentre que Joan Josep Nuet, l’únic no independentista, ha quedat en llibertat. Tot i que ahir ens temíem el pitjor, cal subratllar que és una autèntica vergonya que Carme Forcadell hagi de passar una sola nit a la presó per haver permès un debat parlamentari.

La separació de poders consagra que el poder legislatiu ha de tenir plena llibertat per discutir i aprovar lleis, i que si després no s’ajusten a la legalitat establerta, el Tribunal Constitucional les pot suspendre, tal com ha fet amb tantes i tantes lleis aprovades pel Parlament aquesta legislatura. Coartar l’activitat d’una cambra que representa la voluntat expressada a les urnes, intentar impedir debats parlamentaris, és una aberració jurídica i una degradació del concepte de democràcia. El problema que tindrà l’estat espanyol, i que serà alhora l’oportunitat del sobiranisme, és que aquest Parlament que ha estat il·legítimament dissolt tornarà a omplir-se d’electes el pròxim 21 de desembre. Només cal esperar que aquell dia hi hagi una gran participació i que la voluntat ciutadana expressada a les urnes s’imposi a totes les pressions i coaccions.

Perquè la crua realitat que ens trobem avui és que aquesta nit onze persones que han defensat la independència de Catalunya per mitjans pacífics i democràtics han dormit a la presó, i que almenys n’hi ha deu que no tenen per ara cap perspectiva de sortir-ne en breu. Són, sens dubte, presos polítics. I la manifestació de dissabte serà una magnífica oportunitat per fer-los arribar, a ells i a les seves famílies, l’escalf i el suport que mereixen.