Onze mesos per arrelar

Antoni Frontera tancarà el primer mandat en què, des de l’any 1995, el PP no ha tingut majoria absoluta a l’Ajuntament de Selva. El pacte entre el centre regionalista i les dues famílies de les esquerres selvatgines va posar fi amb una moció de censura a l’equip de govern conservador de l’exbatle Joan Rotger l’any 2016. Ara, Frontera té el repte de fer servir aquests 11 mesos no només perquè el poble afronti els seus principals reptes -com la nova escola de Caimari o la normativa urbanística-, sinó també perquè la seva formació, Arrelam, adopti una posició central al municipi que li permeti encarar amb les màximes garanties possibles les eleccions del 2019. Els ‘valors republicans’ de Frontera toparan amb l’oposició frontal de l’exbatle Rotger, però també aportaran un discurs fresc que pot renovar la política al municipi.