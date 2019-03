Una de les coses més admirables és saber mantenir un monòleg en veu alta davant de moltes cares heterogènies. És l’art de produir una reacció immediata sobre una quantitat d’orelles de distinta dimensió. Les orelles són una cosa importantíssima, més que els ulls, perquè el so i la paraula aclareixen, trituren, analitzen i deformen la visió plàstica. És per això que les orelles solen servir de termòmetre de la temperatura intel·lectual de les persones. L’estupidesa, la mediocritat i la imbecil·litat no tenen per reactiu el fetge, ni la llengua ni el nas; és l’orella la part principal del cos determinativa del valor mental dels homes; entre saber escoltar d’una manera perfecta i tenir allò que se’n diu unes orelles d’ase hi ha tota una jerarquia. Però, si és difícil saber escoltar, és encara moltíssim més difícil saber-se fer escoltar. I, un cop un se sap fer escoltar, jugar amb el seu auditori, com si jugués amb una boleta de chewing-gum, estirant-lo, arronsant-lo i premsant-lo en totes les formes i maneres imaginables, és de les poques coses que fan enveja. Fa anys que un dia em deia el senyor Ortega y Gasset que la cosa que ell creia més apassionant era ésser un gran orador. És com ésser un gran baríton i un gran actor tot d’una peça, però amb iniciativa pròpia. L’actor i el cantant poden posar moltes coses personals en la feina, però l’orador ho posa tot. Fins els seus defectes físics, ben administrats i maquillats, es poden convertir en trucs incendiaris. Ortega y Gasset em deia que el goig que sent un orador no és comparable a res i que en definitiva era l’art més humà, més complex i més expeditiu de tots. [...] Hi ha oradors predominantment sensuals que tenen un parentiu directe amb les panteres. I aquests, pel meu gust, són els millors. No és que prescindeixin d’uns tocs groguencs de bilis, ni de tensions musculars, ni de pinyols de gran espectacle. Però, totes aquestes coses les treballen amb una mena de mala fe sensual que de vegades arriba al sadisme. En aquests oradors els conceptes són cuinats amb una punta de sofriment; les paraules, encara que de vegades tinguin arestes, en general adopten formes ondulants d’una gran intimitat que tremolen de fred i de pudor en el llavi del qui parla, però que produeixen un incendi secret en l’orella del qui escolta. L’orador sensual estima sobretot el to menor i defuig les estridències ingènues; en ell el gest i l’exercici muscular del rostre tenen tant poder com la mateixa idea. Aquesta mena d’oradors són una selecció; quan se’n troba un d’autèntic es pot considerar com l’espectacle més fi que es pugui veure. Ortega y Gasset és d’aquesta categoria d’oradors, i arriba amb el seu sistema als efectes més màgics a què pot arribar un orador espanyol. [...]