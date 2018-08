Otro cuerpo en danza

Los “Cuerpos” burocráticos del Estado español siguen inquietos. Por turno más o menos riguroso entran en escena y se hacen de candente actualidad. Ayer fue el Cuerpo de Telégrafos. Hoy es el Cuerpo de Correos. Estos Cuerpos no se sienten bien. Les falta la interior satisfacción que es el secreto de la buena labor profesional. En la maquinaria del Estado, que tiene tantos tornillos flojos y tantas piezas descompuestas, los “Cuerpos” se consideran como algo independiente. Obran como si su actuación no estuviera subordinada al conjunto de la maquinaria. El Poder civil -Gobierno, Parlamento, organismos y autoridades- se ha ido achicando ante los “Cuerpos”. Y éstos se han crecido más. Cuando un ministro se expresa en términos enérgicos como acaba de hacerlo el señor Piniés, no tarda mucho en claudicar. Este señor Piniés es un señor muy curioso. Su tipo físico es el de un guardia civil o, si se quiere, el de un gendarme. Su energía está hecha con frases vulgares propias de un gobernador civil de tercer orden o de un capataz de fábrica. Toda esa energía queda reducida a palabras ante un adversario decidido. Tan pronto como ve el peligro cerca, nuestro hombre inicia una retirada rápida. Eso sin perder la serenidad, ni el orgullo de los bigotes. Ante la ofensiva del Cuerpo de Telégrafos en la famosa cuestión de la red telefónica urbana de Barcelona, el señor Piniés, con sus compañeros de ministerio, cedió lamentablemente. Ya veremos lo que pasará ahora con la ofensiva del Cuerpo de Correos, si es que viene de verdad una nueva guerra burocrática. ¿Tendremos guerra en Correos? ¿Nos quedaremos sin las cartas deseadas y sin aquellas que no deseamos tanto? Entre los empleados del Cuerpo cunde descontento. Por lo visto, aquí los únicos que están contentos y satisfechos son los ciudadanos vulgares. El día que estos formen también un “Cuerpo” habrá que ver lo que pasa.